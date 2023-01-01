10 травня без світла залишаться жителі 17 вулиць Луцька

Жителі 17 вулиць та провулків обласного центру Волині протягом дня не матимуть електропостачання у своїх домівках.Про це повідомили у ПрАТ "Волиньоленерго".У середу 10 травня з 08:00 до 16:00 електропостачання буде відсутнє на вул. Заньковецької, Приміська (колишня Салтикова-Щедріна), Ківерцівська, Вишківська, Арцеулова, Гулака-Артемовського, Мрії (колишня Ціолковського), Жуковського, Скорика (колишня Вахтангова), Можайського, провулок Авіаторів (частина колишньої Можайського), Стуса, Селищна, Авіаторів, Руданського, Сосюри, Марцинюка, ЖК «Карамель».Більшість ремонтних робіт неможливо виконати без відключення електропостачання. Такі заходи спрямовані на підвищення надійності розподілу електроенергії.У період воєнного стану інформація про проведення робіт є інформацією із обмеженим доступом згідно із Постановою НКРЕКП «Щодо захисту інформації, яка в умовах воєнного стану може бути віднесена до інформації з обмеженим доступом, у тому числі щодо об’єктів критичної інфраструктури» N 349 від 26.03.2022 року та рекомендацій Міністерства енергетики України.Енергетики просять лучан із розумінням поставитися до виконання енергетиками ремонтних робіт.