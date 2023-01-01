10 травня без світла залишаться жителі 17 вулиць Луцька

10 травня без світла залишаться жителі 17 вулиць Луцька
Жителі 17 вулиць та провулків обласного центру Волині протягом дня не матимуть електропостачання у своїх домівках.

Про це повідомили у ПрАТ "Волиньоленерго".

У середу 10 травня з 08:00 до 16:00 електропостачання буде відсутнє на вул. Заньковецької, Приміська (колишня Салтикова-Щедріна), Ківерцівська, Вишківська, Арцеулова, Гулака-Артемовського, Мрії (колишня Ціолковського), Жуковського, Скорика (колишня Вахтангова), Можайського, провулок Авіаторів (частина колишньої Можайського), Стуса, Селищна, Авіаторів, Руданського, Сосюри, Марцинюка, ЖК «Карамель».

Більшість ремонтних робіт неможливо виконати без відключення електропостачання. Такі заходи спрямовані на підвищення надійності розподілу електроенергії.

У період воєнного стану інформація про проведення робіт є інформацією із обмеженим доступом згідно із Постановою НКРЕКП «Щодо захисту інформації, яка в умовах воєнного стану може бути віднесена до інформації з обмеженим доступом, у тому числі щодо об’єктів критичної інфраструктури» N 349 від 26.03.2022 року та рекомендацій Міністерства енергетики України.

Енергетики просять лучан із розумінням поставитися до виконання енергетиками ремонтних робіт.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, Луцьк, Волиньоленерго
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Більшість наративів білоруської пропаганди співзвучні з кремлівськими, – експертка. ІНТЕРВ'Ю
«Напишіть Амінь». Як китайська секта вербує людей у фейсбуці, маніпулюючи емоційними дописами про війну
Які неправдиві кремлівські наративи транслює білоруська пропаганда
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
10 травня без світла залишаться жителі 17 вулиць Луцька
Сьогодні, 05:28
Держави Північної Європи підтримали вступ України в ЄС та НАТО
Сьогодні, 03:41
У Луцьку – чемпіонат України з військово-прикладного семиборства. ФОТО
Сьогодні, 02:17
США надасть Україні новий пакет військової допомоги з ракетами Hydra-70
Сьогодні, 01:15
4 травня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Схожі новини
4 травня на Волині: гортаючи календар 4 травня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
На Донеччині загинув тероборонівець з Волині Леонід Марценюк На Донеччині загинув тероборонівець з Волині Леонід Марценюк
03 травень, 22:13
Погода у Луцьку на завтра, 4 травня Погода у Луцьку на завтра, 4 травня
03 травень, 20:00
2 травня на Волині: гортаючи календар 2 травня на Волині: гортаючи календар
02 травень, 00:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
10 травня без світла залишаться жителі 17 вулиць Луцька
Сьогодні, 05:28
 0
Держави Північної Європи підтримали вступ України в ЄС та НАТО
Сьогодні, 03:41
 0
У Луцьку – чемпіонат України з військово-прикладного семиборства. ФОТО
Сьогодні, 02:17
 0
США надасть Україні новий пакет військової допомоги з ракетами Hydra-70
Сьогодні, 01:15
 0
4 травня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Медіа
відео
1/8