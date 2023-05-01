Держави Північної Європи підтримали вступ України в ЄС та НАТО





Про це повідомляє



У заяві за підсумками саміту України та Північної Європи очільники нордичних держав наголосили, що "майбутнє України та її народу – в євроатлантичній родині".



"Європейський Союз уже визнав європейську перспективу України і надав їй статус країни-кандидата. Північні країни-члени ЄС рішуче підтримуватимуть Україну в її зусиллях з реформування та у виконанні вимог, необхідних для якнайшвидшого початку переговорів про вступ, і з нетерпінням чекають на звіт Єврокомісії до кінця 2023 року", – зазначили вони.



Прем'єр Норвегії: мир після війни має бути тільки на умовах України

У короткостроковій перспективі країни Північної Європи зобов’язались і далі працювати над наданням Україні цивільної допомоги.



Що стосується євроатлантичної інтеграції України, підписанти заяви зазначили, що підтримують подальшу військову допомогу Києву через механізми Альянсу, а також підтверджують прихильність його політиці "відкритих дверей".



"Україна офіційно звернулася з проханням про прискорену процедуру набуття членства в НАТО у вересні 2022 року. Північні члени НАТО продовжуватимуть підтримувати Україну на шляху до майбутнього членства", – зазначається в заяві.



Лідери нордичних країн також розраховують на обговорення питань безпеки України та її членства на саміті НАТО у Вільнюсі в липні 2023 року.



Нагадаємо, за підсумками саміту України й північноєвропейських держав президент Володимир Зеленський заявив, що Україна повинна стати наступним членом НАТО після того, як до Альянсу приєднається Швеція.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Лідери Данії, Ісландії, Норвегії, України, Фінляндії та Швеції за підсумками саміту в Гельсінкі в середу оприлюднили спільну заяву, де підтримали європейську та євроатлантичну інтеграцію України.Про це повідомляє "Європейська правда" , в розпорядженні якої опинився текст заяви.У заяві за підсумками саміту України та Північної Європи очільники нордичних держав наголосили, що "майбутнє України та її народу – в євроатлантичній родині"."Європейський Союз уже визнав європейську перспективу України і надав їй статус країни-кандидата. Північні країни-члени ЄС рішуче підтримуватимуть Україну в її зусиллях з реформування та у виконанні вимог, необхідних для якнайшвидшого початку переговорів про вступ, і з нетерпінням чекають на звіт Єврокомісії до кінця 2023 року", – зазначили вони.Прем'єр Норвегії: мир після війни має бути тільки на умовах УкраїниУ короткостроковій перспективі країни Північної Європи зобов’язались і далі працювати над наданням Україні цивільної допомоги.Що стосується євроатлантичної інтеграції України, підписанти заяви зазначили, що підтримують подальшу військову допомогу Києву через механізми Альянсу, а також підтверджують прихильність його політиці "відкритих дверей"."Україна офіційно звернулася з проханням про прискорену процедуру набуття членства в НАТО у вересні 2022 року. Північні члени НАТО продовжуватимуть підтримувати Україну на шляху до майбутнього членства", – зазначається в заяві.Лідери нордичних країн також розраховують на обговорення питань безпеки України та її членства на саміті НАТО у Вільнюсі в липні 2023 року.Нагадаємо, за підсумками саміту України й північноєвропейських держав президент Володимир Зеленський заявив, що Україна повинна стати наступним членом НАТО після того, як до Альянсу приєднається Швеція.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію