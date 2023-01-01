США надасть Україні новий пакет військової допомоги з ракетами Hydra-70

США надасть Україні новий пакет військової допомоги з ракетами Hydra-70
США оголосили про надання Україні нового пакету військової допомоги на 300 мільйонів доларів. До нього, зокрема, увійшли авіаційні ракети Hydra-70 та боєприпаси для HIMARS.

Про це УНН повідомляє з посиланням на Пентагон.

«Сьогодні Міністерство оборони оголосило про додаткову безпекову допомогу для задоволення критичних потреб України в сфері безпеки та оборони. Він включає додаткові боєприпаси для наданих США HIMARS, додаткові гаубиці, артилерійські та мінометні снаряди та засоби протитанкової бронетанкової техніки… на суму до 300 мільйонів доларів США», - йдеться в повідомленні.

До нового пакету увійшли:

додаткові боєприпаси для ракетно-артилерійських систем високої мобільності (HIMARS);
155-мм гаубиці;
артилерійські снаряди калібру 155 мм;
мінометні снаряди калібру 120 мм, 81 мм і 60 мм;
Ракети трубного пуску з оптичним відстеженням і дротовим наведенням (TOW);
системи протитанкової зброї AT-4 і Carl Gustaf;
авіаційні ракети Hydra-70;
стрілецька зброя та боєприпаси до неї;
підривні боєприпаси для розчищення перешкод;
вантажівки та причепи для перевезення важкої техніки;
тестове та діагностичне обладнання для обслуговування та ремонту транспортних засобів;
запчастини та інше польове обладнання.
«Сполучені Штати продовжуватимуть працювати зі своїми союзниками та партнерами, щоб забезпечити Україну можливостями для задоволення її безпосередніх потреб на полі бою та довгострокових потреб у допомозі у сфері безпеки», - зазначається в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що адміністрація США в середу оголосить про новий пакет допомоги Україні, куди увійдуть ракети повітряного базування "Hydra 70".

Ракети "Hydra 70" – це некеровані ракети діаметром 2,75 дюйма повітряного базування, виготовлені компанією General Dynamics. Ракети зазвичай завантажуються в круглу 19-трубну ракетну установку, яка прикріплюється під крилом літака або гелікоптера.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Україна, США, війна, допомога
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Більшість наративів білоруської пропаганди співзвучні з кремлівськими, – експертка. ІНТЕРВ'Ю
«Напишіть Амінь». Як китайська секта вербує людей у фейсбуці, маніпулюючи емоційними дописами про війну
Які неправдиві кремлівські наративи транслює білоруська пропаганда
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
США надасть Україні новий пакет військової допомоги з ракетами Hydra-70
Сьогодні, 01:15
4 травня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Добрі новини від ВолиньPost за 3 травня
03 травень, 23:34
Волинянка завоювала дві медалі на чемпіонаті світу з середньовічного бою. ФОТО
03 травень, 22:56
На Донеччині загинув тероборонівець з Волині Леонід Марценюк
03 травень, 22:13
Схожі новини
США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на 325 млн доларів США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на 325 млн доларів
19 квітень, 21:35
У США повідомили, коли планують доставити танки Abrams в Україну У США повідомили, коли планують доставити танки Abrams в Україну
06 квітень, 07:33
США готуються оголосити новий пакет військової допомоги для України США готуються оголосити новий пакет військової допомоги для України
04 квітень, 06:31
У США підготували вже понад 7000 українських військових У США підготували вже понад 7000 українських військових
31 березень, 05:28
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
США надасть Україні новий пакет військової допомоги з ракетами Hydra-70
Сьогодні, 01:15
 0
4 травня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Добрі новини від ВолиньPost за 3 травня
03 травень, 23:34
 0
Волинянка завоювала дві медалі на чемпіонаті світу з середньовічного бою. ФОТО
03 травень, 22:56
 0
На Донеччині загинув тероборонівець з Волині Леонід Марценюк
03 травень, 22:13
 0
Медіа
відео
1/8