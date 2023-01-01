США надасть Україні новий пакет військової допомоги з ракетами Hydra-70





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«Сьогодні Міністерство оборони оголосило про додаткову безпекову допомогу для задоволення критичних потреб України в сфері безпеки та оборони. Він включає додаткові боєприпаси для наданих США HIMARS, додаткові гаубиці, артилерійські та мінометні снаряди та засоби протитанкової бронетанкової техніки… на суму до 300 мільйонів доларів США», - йдеться в повідомленні.



До нового пакету увійшли:



додаткові боєприпаси для ракетно-артилерійських систем високої мобільності (HIMARS);

155-мм гаубиці;

артилерійські снаряди калібру 155 мм;

мінометні снаряди калібру 120 мм, 81 мм і 60 мм;

Ракети трубного пуску з оптичним відстеженням і дротовим наведенням (TOW);

системи протитанкової зброї AT-4 і Carl Gustaf;

авіаційні ракети Hydra-70;

стрілецька зброя та боєприпаси до неї;

підривні боєприпаси для розчищення перешкод;

вантажівки та причепи для перевезення важкої техніки;

тестове та діагностичне обладнання для обслуговування та ремонту транспортних засобів;

запчастини та інше польове обладнання.

«Сполучені Штати продовжуватимуть працювати зі своїми союзниками та партнерами, щоб забезпечити Україну можливостями для задоволення її безпосередніх потреб на полі бою та довгострокових потреб у допомозі у сфері безпеки», - зазначається в повідомленні.



Раніше повідомлялося, що адміністрація США в середу оголосить про новий пакет допомоги Україні, куди увійдуть ракети повітряного базування "Hydra 70".



Ракети "Hydra 70" – це некеровані ракети діаметром 2,75 дюйма повітряного базування, виготовлені компанією General Dynamics. Ракети зазвичай завантажуються в круглу 19-трубну ракетну установку, яка прикріплюється під крилом літака або гелікоптера.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! США оголосили про надання Україні нового пакету військової допомоги на 300 мільйонів доларів. До нього, зокрема, увійшли авіаційні ракети Hydra-70 та боєприпаси для HIMARS.Про це УНН повідомляє з посиланням на Пентагон.«Сьогодні Міністерство оборони оголосило про додаткову безпекову допомогу для задоволення критичних потреб України в сфері безпеки та оборони. Він включає додаткові боєприпаси для наданих США HIMARS, додаткові гаубиці, артилерійські та мінометні снаряди та засоби протитанкової бронетанкової техніки… на суму до 300 мільйонів доларів США», - йдеться в повідомленні.До нового пакету увійшли:додаткові боєприпаси для ракетно-артилерійських систем високої мобільності (HIMARS);155-мм гаубиці;артилерійські снаряди калібру 155 мм;мінометні снаряди калібру 120 мм, 81 мм і 60 мм;Ракети трубного пуску з оптичним відстеженням і дротовим наведенням (TOW);системи протитанкової зброї AT-4 і Carl Gustaf;авіаційні ракети Hydra-70;стрілецька зброя та боєприпаси до неї;підривні боєприпаси для розчищення перешкод;вантажівки та причепи для перевезення важкої техніки;тестове та діагностичне обладнання для обслуговування та ремонту транспортних засобів;запчастини та інше польове обладнання.«Сполучені Штати продовжуватимуть працювати зі своїми союзниками та партнерами, щоб забезпечити Україну можливостями для задоволення її безпосередніх потреб на полі бою та довгострокових потреб у допомозі у сфері безпеки», - зазначається в повідомленні.Раніше повідомлялося, що адміністрація США в середу оголосить про новий пакет допомоги Україні, куди увійдуть ракети повітряного базування "Hydra 70".Ракети "Hydra 70" – це некеровані ракети діаметром 2,75 дюйма повітряного базування, виготовлені компанією General Dynamics. Ракети зазвичай завантажуються в круглу 19-трубну ракетну установку, яка прикріплюється під крилом літака або гелікоптера.

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