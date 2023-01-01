США надасть Україні новий пакет військової допомоги з ракетами Hydra-70
Сьогодні, 01:15
США оголосили про надання Україні нового пакету військової допомоги на 300 мільйонів доларів. До нього, зокрема, увійшли авіаційні ракети Hydra-70 та боєприпаси для HIMARS.
Про це УНН повідомляє з посиланням на Пентагон.
«Сьогодні Міністерство оборони оголосило про додаткову безпекову допомогу для задоволення критичних потреб України в сфері безпеки та оборони. Він включає додаткові боєприпаси для наданих США HIMARS, додаткові гаубиці, артилерійські та мінометні снаряди та засоби протитанкової бронетанкової техніки… на суму до 300 мільйонів доларів США», - йдеться в повідомленні.
До нового пакету увійшли:
додаткові боєприпаси для ракетно-артилерійських систем високої мобільності (HIMARS);
155-мм гаубиці;
артилерійські снаряди калібру 155 мм;
мінометні снаряди калібру 120 мм, 81 мм і 60 мм;
Ракети трубного пуску з оптичним відстеженням і дротовим наведенням (TOW);
системи протитанкової зброї AT-4 і Carl Gustaf;
авіаційні ракети Hydra-70;
стрілецька зброя та боєприпаси до неї;
підривні боєприпаси для розчищення перешкод;
вантажівки та причепи для перевезення важкої техніки;
тестове та діагностичне обладнання для обслуговування та ремонту транспортних засобів;
запчастини та інше польове обладнання.
«Сполучені Штати продовжуватимуть працювати зі своїми союзниками та партнерами, щоб забезпечити Україну можливостями для задоволення її безпосередніх потреб на полі бою та довгострокових потреб у допомозі у сфері безпеки», - зазначається в повідомленні.
Раніше повідомлялося, що адміністрація США в середу оголосить про новий пакет допомоги Україні, куди увійдуть ракети повітряного базування "Hydra 70".
Ракети "Hydra 70" – це некеровані ракети діаметром 2,75 дюйма повітряного базування, виготовлені компанією General Dynamics. Ракети зазвичай завантажуються в круглу 19-трубну ракетну установку, яка прикріплюється під крилом літака або гелікоптера.
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Про це УНН повідомляє з посиланням на Пентагон.
«Сьогодні Міністерство оборони оголосило про додаткову безпекову допомогу для задоволення критичних потреб України в сфері безпеки та оборони. Він включає додаткові боєприпаси для наданих США HIMARS, додаткові гаубиці, артилерійські та мінометні снаряди та засоби протитанкової бронетанкової техніки… на суму до 300 мільйонів доларів США», - йдеться в повідомленні.
До нового пакету увійшли:
додаткові боєприпаси для ракетно-артилерійських систем високої мобільності (HIMARS);
155-мм гаубиці;
артилерійські снаряди калібру 155 мм;
мінометні снаряди калібру 120 мм, 81 мм і 60 мм;
Ракети трубного пуску з оптичним відстеженням і дротовим наведенням (TOW);
системи протитанкової зброї AT-4 і Carl Gustaf;
авіаційні ракети Hydra-70;
стрілецька зброя та боєприпаси до неї;
підривні боєприпаси для розчищення перешкод;
вантажівки та причепи для перевезення важкої техніки;
тестове та діагностичне обладнання для обслуговування та ремонту транспортних засобів;
запчастини та інше польове обладнання.
«Сполучені Штати продовжуватимуть працювати зі своїми союзниками та партнерами, щоб забезпечити Україну можливостями для задоволення її безпосередніх потреб на полі бою та довгострокових потреб у допомозі у сфері безпеки», - зазначається в повідомленні.
Раніше повідомлялося, що адміністрація США в середу оголосить про новий пакет допомоги Україні, куди увійдуть ракети повітряного базування "Hydra 70".
Ракети "Hydra 70" – це некеровані ракети діаметром 2,75 дюйма повітряного базування, виготовлені компанією General Dynamics. Ракети зазвичай завантажуються в круглу 19-трубну ракетну установку, яка прикріплюється під крилом літака або гелікоптера.
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