4 травня на Волині: гортаючи календар

Ірина Комарницька, очільниця Національної соціальної сервісної служби у Волинській області Світлана Мишковець (на фото) та майстер спорту України з кікбоксингу, кандидат юридичних наук Олег Мандзюк.



Бажаємо іменинникам благополуччя, радості і щасливих днів!



У світі відзначають Міжнародний день пожежників, а віряни вшановують пам'ять мучеників Ісакія, Аполлоса і Кодрата.



У середу, 4 травня, іменини відзначають власники таких імен: Сократ, Діонісій, Кондрат, Іван, Олексій, Ісакій, Микола, Максиміан, Филип та Феодор. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! День народження сьогодні, 4 травня, відзначають лікар-ендокринолог Волинської обласної клінічної лікарні, заслужений лікар України, очільниця Національної соціальної сервісної служби у Волинській області(на фото) та майстер спорту України з кікбоксингу, кандидат юридичних наукБажаємо іменинникам благополуччя, радості і щасливих днів!У світі відзначають Міжнародний день пожежників, а віряни вшановують пам'ять мучеників Ісакія, Аполлоса і Кодрата.У середу, 4 травня, іменини відзначають власники таких імен: Сократ, Діонісій, Кондрат, Іван, Олексій, Ісакій, Микола, Максиміан, Филип та Феодор. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

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