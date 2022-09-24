Волинянка завоювала дві медалі на чемпіонаті світу з середньовічного бою. ФОТО





Одна з представниць збірної України та учасниця клубу середньовічного бою «Айна Бера Луцьк» Катерина Баран виборола «срібло» у масовій жіночій номінації «3 на 3» та «бронзу» у масовій жіночій номінації «5 на 5» на чемпіонаті світу зі середньовічного бою IMCF World Championship 2023. Про це повідомляє



«Для мене було дуже великою честю і відповідальністю представляти Україну на міжнародному спортивному заході в час коли наші хлопці захищають Україну і світ на фронті. Не вистачить слів, щоб описати те, з якою повагою і співчуттям ставляться іноземці до українців. Представники кожної країни-учасниці чемпіонату пропонували нам допомогу та висловлювали підтримку», – розповідає Катерина Баран.



Цьогоріч на IMCF World Championship 2023, який відбувався з 29 квітня по 2 травня в Іспанії в замку Бельмонте, збірну України представляли лише спортсменки. Чоловіки не змогли виїхати з країни через російську агресію, адже багато з представників збірної зараз на фронті боронять цілісність України.



«З нами не було хлопців, які б перекрикували всіх, вболіваючи на нас, як воно відбувається на турнірах в Україні, але підтримка в нас була: європейці скандували «Україна», «Слава Україні» під час наших боїв, і від цього на очі наверталися сльози. Багато бійців носять жовто-блакитні стрічки та державну символіку України як знак підтримку нашій країні», – додає спортсменка.



Загалом дівчата везуть в Україну такі здобутки:



Дуельна номінація «алебарда» – 1 місце – Аліса Волошина (РТГ «Гюргів»)

Дуельна номінація «довгий меч» – 3 місце – Катерина Умярова (Айна Бера Поділ)

Дуельна номінація «щит і меч» – 2 місце – Наталія Ширдел (Тангар)

Професійні бої – 2 місце – Наталія Ширдел

Масова номінація «3 на 3» – 2 місце – Катерина Умярова, Аліса Волошина, Катерина Баран (Айна Бера Луцьк), Аліна Кравченко, Наталія Ширдел.

Масова номінація «5 на 5» – 3 місце – Катерина Умярова, Аліса Волошина, Катерина Баран, Аліна Кравченко, Наталія Ширдел, Анастасія Клюцко (ВІК Путивль)

Церемонія нагородження



«Чемпіонат закінчився, і тепер нас чекає довгий шлях назад в Україну. Як капітан і як українка я неймовірно пишаюся бійцями, які представляли нашу країну на чемпіонаті світу. Це команда, про яку я могла просто мріяти, така щаслива, що вони є в моєму житті», – ділиться враження лідерка жіночої збірної України Катерина Умярова.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Луцька спортсменка завоювала призові місця у масових номінаціях на чемпіонаті світу зі середньовічного бою в Іспанії.Одна з представниць збірної України та учасниця клубу середньовічного бою «Айна Бера Луцьк»виборола «срібло» у масовій жіночій номінації «3 на 3» та «бронзу» у масовій жіночій номінації «5 на 5» на чемпіонаті світу зі середньовічного бою IMCF World Championship 2023. Про це повідомляє Спорт на Районі. «Для мене було дуже великою честю і відповідальністю представляти Україну на міжнародному спортивному заході в час коли наші хлопці захищають Україну і світ на фронті. Не вистачить слів, щоб описати те, з якою повагою і співчуттям ставляться іноземці до українців. Представники кожної країни-учасниці чемпіонату пропонували нам допомогу та висловлювали підтримку», – розповідає Катерина Баран.Цьогоріч на IMCF World Championship 2023, який відбувався з 29 квітня по 2 травня в Іспанії в замку Бельмонте, збірну України представляли лише спортсменки. Чоловіки не змогли виїхати з країни через російську агресію, адже багато з представників збірної зараз на фронті боронять цілісність України.«З нами не було хлопців, які б перекрикували всіх, вболіваючи на нас, як воно відбувається на турнірах в Україні, але підтримка в нас була: європейці скандували «Україна», «Слава Україні» під час наших боїв, і від цього на очі наверталися сльози. Багато бійців носять жовто-блакитні стрічки та державну символіку України як знак підтримку нашій країні», – додає спортсменка.Загалом дівчата везуть в Україну такі здобутки:Дуельна номінація «алебарда» – 1 місце – Аліса Волошина (РТГ «Гюргів»)Дуельна номінація «довгий меч» – 3 місце – Катерина Умярова (Айна Бера Поділ)Дуельна номінація «щит і меч» – 2 місце – Наталія Ширдел (Тангар)Професійні бої – 2 місце – Наталія ШирделМасова номінація «3 на 3» – 2 місце – Катерина Умярова, Аліса Волошина, Катерина Баран (Айна Бера Луцьк), Аліна Кравченко, Наталія Ширдел.Масова номінація «5 на 5» – 3 місце – Катерина Умярова, Аліса Волошина, Катерина Баран, Аліна Кравченко, Наталія Ширдел, Анастасія Клюцко (ВІК Путивль)Церемонія нагородження«Чемпіонат закінчився, і тепер нас чекає довгий шлях назад в Україну. Як капітан і як українка я неймовірно пишаюся бійцями, які представляли нашу країну на чемпіонаті світу. Це команда, про яку я могла просто мріяти, така щаслива, що вони є в моєму житті», – ділиться враження лідерка жіночої збірної України Катерина Умярова.

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