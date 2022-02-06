На Волині для лікування 350-річної липи запросили спеціаліста з Києва. ВІДЕО





Оглянути та вилікувати вікові дерева запросили арбориста з Києва, – розповів Олег Гелета.



Зі слів еколога, за останні роки стан липи погіршився: дерево на 50 % уражене напівпаразитом омелою. Насіння омели розносять птахи, бо харчуються її ягодами. Щоб врятувати дерево від шкідників, його оглянув фахівець із обслуговування та догляду за деревами зі столиці Володимир Ветроградський.



Фахівець каже, що 350 літній липі в Іванчицях "немає ціни".



"Я впевнений, що такого плану лип у нас в Україні немає. Усі рани, які на ній є – дуже добре загоюються, її підпалювали, але вона загоюється", – говорить Володимир Ветроградський.



Фахівець видалив місця на дереві, які були уражені омелою. Там, де розріз був більший за три сантиметри, замазав спеціальною лікувальною мастикою.



Вартість робіт орієнтовно 90 тисяч гривень, — каже заступник начальника відділу екології Луцької міськради Олег Гелета. Поряд ще три липи віком 250 років, їх теж очистять.



Еколог Олег Гелета розповів: зараз знають про 15 вікових дерев у Луцькій громаді та досліджують чи є ще.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У селі Іванчиці Луцької громади є три липи яким 250 років і одна, якій орієнтовно 350 років. Дерево віднесене до ботанічних пам'яток природи та нині уражене омелою.Оглянути та вилікувати вікові дерева запросили арбориста з Києва, – розповів Суспільному екологЗі слів еколога, за останні роки стан липи погіршився: дерево на 50 % уражене напівпаразитом омелою. Насіння омели розносять птахи, бо харчуються її ягодами. Щоб врятувати дерево від шкідників, його оглянув фахівець із обслуговування та догляду за деревами зі столиціФахівець каже, що 350 літній липі в Іванчицях "немає ціни"."Я впевнений, що такого плану лип у нас в Україні немає. Усі рани, які на ній є – дуже добре загоюються, її підпалювали, але вона загоюється", – говорить Володимир Ветроградський.Фахівець видалив місця на дереві, які були уражені омелою. Там, де розріз був більший за три сантиметри, замазав спеціальною лікувальною мастикою.Вартість робіт орієнтовно 90 тисяч гривень, — каже заступник начальника відділу екології Луцької міськради Олег Гелета. Поряд ще три липи віком 250 років, їх теж очистять.Еколог Олег Гелета розповів: зараз знають про 15 вікових дерев у Луцькій громаді та досліджують чи є ще.

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