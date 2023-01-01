Який Нурофен кращий — у капсулах чи таблетках*



Найпопулярнішим лікарським засобом вважають Нурофен. Якщо подивитися за посиланням



Особливості таблеток Нурофен

Такі препарати поширеніші. Вони виготовляються шляхом спочатку подрібнення, а потім і пресування речовин. Тому після проковтування ліки набухають у шлунку і тільки потім починають розчинятися і всмоктуватися. Таблетка також має такі переваги:



• можна чітко дотримуватися необхідного дозування, навіть ділити таблетку на кілька частин;

• формат таблеток міцніший.



При виборі цього варіанту варто пам'ятати, що ефект сповільнюється внаслідок особливості препарату. Проходячи шлях по стравоходу, речовини можуть вже виділятися, що трохи уповільнює процес впливу на організм.



Особливості капсул Нурофен

Діючу речовину помістили у особливі желатинові капсули. І в цьому їхня перевага. На відміну від таблеток, капсули починають працювати тільки після потрапляння в шлунок, не втрачаючи частинки в процесі. Ефективність капсул істотно вища. Додатково вони мають такі переваги:



• зручний витягнутий формат полегшує ковтання і проходження стравоходом;

• відсутній неприємний післясмак після прийому;

• висока ефективність препарату.



Але ви не зможете розділити капсулу на кілька частин, а отже, необхідно чітко продумувати, скільки саме необхідно приймати одиниць препарату, щоб уникнути передозування. При цьому такий формат вважається більш концентрованим. Саме тому за лікувальною речовиною одна капсула може перевершувати пару таблеток.



І найголовніше: не варто займатися самолікуванням. Краще проконсультуватися з лікарем, щоби зрозуміти, який препарат і в якому форматі рекомендовано приймати саме вам.



Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров’я



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На жаль, комусь частіше, комусь рідше, але доводиться приймати препарати — від болю чи для усунення високої температури, наприклад.Найпопулярнішим лікарським засобом вважають Нурофен. Якщо подивитися за посиланням https://apteka911.ua/drugs/nurofen-d2085 у МІС «Аптека 9-1-1», можна здивуватися різноманітності його видів і форм. Особливо може викликати подив той факт, що деякі препарати представлені у вигляді капсул, а деякі — у вигляді таблеток. І не завжди зрозуміло, що варто вибрати.Такі препарати поширеніші. Вони виготовляються шляхом спочатку подрібнення, а потім і пресування речовин. Тому після проковтування ліки набухають у шлунку і тільки потім починають розчинятися і всмоктуватися. Таблетка також має такі переваги:• можна чітко дотримуватися необхідного дозування, навіть ділити таблетку на кілька частин;• формат таблеток міцніший.При виборі цього варіанту варто пам'ятати, що ефект сповільнюється внаслідок особливості препарату. Проходячи шлях по стравоходу, речовини можуть вже виділятися, що трохи уповільнює процес впливу на організм.Діючу речовину помістили у особливі желатинові капсули. І в цьому їхня перевага. На відміну від таблеток, капсули починають працювати тільки після потрапляння в шлунок, не втрачаючи частинки в процесі. Ефективність капсул істотно вища. Додатково вони мають такі переваги:• зручний витягнутий формат полегшує ковтання і проходження стравоходом;• відсутній неприємний післясмак після прийому;• висока ефективність препарату.Але ви не зможете розділити капсулу на кілька частин, а отже, необхідно чітко продумувати, скільки саме необхідно приймати одиниць препарату, щоб уникнути передозування. При цьому такий формат вважається більш концентрованим. Саме тому за лікувальною речовиною одна капсула може перевершувати пару таблеток.І найголовніше: не варто займатися самолікуванням. Краще проконсультуватися з лікарем, щоби зрозуміти, який препарат і в якому форматі рекомендовано приймати саме вам.

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