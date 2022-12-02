На Донеччині загинув тероборонівець з Волині Леонід Марценюк
Сьогодні, 22:13
Волинь втратила ще одного сина у війні з росією. У бою за свободу та незалежність України загинув житель селища Голоби.
Про це повідомляють у Голобській громаді.
3 травня, на Донеччині в бою з рашистами загинув голобчанин Леонід Володимирович Марценюк, який служив у 54 батальйоні 100 бригади тероборони Волині.
У загиблого воїна залишилися матір, дружина та донечки.
Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost щирі співчуття рідним та близбким загиблого.
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Про це повідомляють у Голобській громаді.
3 травня, на Донеччині в бою з рашистами загинув голобчанин Леонід Володимирович Марценюк, який служив у 54 батальйоні 100 бригади тероборони Волині.
У загиблого воїна залишилися матір, дружина та донечки.
Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost щирі співчуття рідним та близбким загиблого.
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