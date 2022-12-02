На Донеччині загинув тероборонівець з Волині Леонід Марценюк





Про це повідомляють у Голобській громаді.



3 травня, на Донеччині в бою з рашистами загинув голобчанин Леонід Володимирович Марценюк, який служив у 54 батальйоні 100 бригади тероборони Волині.



У загиблого воїна залишилися матір, дружина та донечки.



Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost щирі співчуття рідним та близбким загиблого.

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