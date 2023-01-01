Добрі новини від ВолиньPost за 3 травня
03 травень, 23:34
Бійцям і бійчиням, які боронять рідну землю від російських окупантів, вкрай важлива допомога кожного та кожної із нас. Тож вкотре дякуємо усім, хто своїми зусиллями наближає Перемогу. Підбірка добрих новин – для вас і про вас!
Сьогодні, 3 травня, нагадаємо вам про таке:
У Луцьку розпочали реконструкцію будинку Голованя
Роботи виконуватимуть за кошти, які були зібрані ще 8 жовтня минулого року на благодійному заході. Тоді вдалося зібрати 300 тисяч гривень. ⠀
«Уже закуплені стелажі/полички для якісного зберігання творчих доробків Миколи Микитовича, а також усі необхідні будівельні матеріали на певний відрізок роботи», – доповідають про хід реконструкції.
Росія за добу втратила у війні з Україною ще 520 окупантів
Традиційна добра статистика. З початку широкомасштабного вторгнення російська армія втратила у війні з Україною близько 191 940 військових. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 03.05.23 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 191 940 (+520) осіб,
- танків ‒ 3 702 (+1) од,
- бойових броньованих машин ‒ 7 199 (+6) од,
- артилерійських систем – 2 946 (+16) од,
- РСЗВ – 544 (+0) од,
- засобів ППО ‒ 300 (+2) од,
- літаків – 308 (+0) од,
- гелікоптерів – 294 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2 505 (+28),
- крилатих ракет ‒ 947 (+0),
- кораблів/катерів ‒ 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5 865 (+14) од,
- спеціальної техніки ‒ 363 (+3).
7 травня у волинському драмтеатрі покажуть довгоочікувану прем'єру – «Казковий день Лілеї»
Уже в неділю, 7 травня, Волинський академічний обласний український музично-драматичний театр імені Тараса Шевченка запрошує на веселу феєрію «Казковий день Лілеї».
«Що робити, коли сім'я псує всі мрії? Коли родина вирішує, як маєш виглядати, і решту важливих запитань? Ця інтерактивна феєрія за мотивами казок світу не дає порад, як діяти, коли найближчі не зважають на бачення іншого. Ця постановка – це історія одного вдалого святкування та непокорі звичкам елітної родини, що псують життя підростаючого покоління. Це приклад, як зробити крок назустріч змінам, прагнення до досягнень, про спробу пошуку справжнього себе у навколишньому світі», – йдеться в анонсі.
Аби знайти інформацію щодо купівлі квитків, натисніть на заголовок
Броньованим «Камазом» – на полігон: луцьких депутатів вчили військовим дисциплінам
«На три години пропоную вам забутися, що ви цивільні». Такими словами розпочався день депутата у навчально-тренувальному центрі «Тернове Поле» для обранців Луцької міської ради 2 травня. Учора місцеві владці вирушили броньованим «Камазом» на базу дислокації Батальйону оперативного реагування «Луцьк».
Депутатів вирішили «ознайомлювати» на практиці. У такий спосіб місцеві обранці опановували відразу чотири військові дисципліни: тактичну медицину, тактико-спеціальну підготовку, аеророзвідку і топографію.
Аби прочитати повністю, натисніть на заголовок
Волинські важкоатлетки стали чемпіонками України
На чемпіонаті України з важкої атлетики дівчача команда з Волині до 17 років здобула перше загальнокомандне місце.
Щиро вітаємо землячок з перемогою! Пишаємось!
На Харківщині фермер розробив трактор, який їздить без водія. ВІДЕО
Український фермер Олександр Кривцов винайшов новий спосіб видалення мін, що залишилися на його полях після вторгнення рф – він оснастив свій трактор захисними панелями, знятими з російських танків, і керує ним за допомогою дистанційного керування.
Після того, як російські війська відкинули з частини сходу України українським контрнаступом минулого року, на багатьох полях залишилися міни, через що фермерам було небезпечно сіяти зерно для наступного врожаю. Не є винятком і поля навколо села Гракове. Олександр Кривцов, генеральний менеджер своєї агрокомпанії, вирішив, що не може чекати допомоги від перевантажених саперів, щоб розчистити його поле.
Натомість чоловік розробив трактор з дистанційним керуванням, який міг би витримати вибухи. Використовуючи броню пошкодженої російської військової техніки для захисту кузова свого трактора, він купив систему, яка дала змогу дистанційно керувати трактором із підвішеного в повітрі неподалік ковша екскаватора.
На Волині трьом волонтерам з Латвії вручили відзнаки «За оборону України»
Троє волонтерів з Латвії отримали на Волині відзнаки Президента «За оборону України». Вони надавали допомогу нашій державі від початку повномасштабного вторгнення.
Волинянка завоювала дві медалі на чемпіонаті світу з середньовічного бою. ФОТО
Волинська спортсменка завоювала призові місця у масових номінаціях на чемпіонаті світу зі середньовічного бою в Іспанії.
Не забувайте повідомляти нам про добрі новини у ваших селах, містах, громадах на нашу електронну скриньку [email protected] або за телефоном 050-505-20-30.
А ми чекаємо, поки напишемо головну добру новину ‒ нашу перемогу! Нині ж дякуємо кожному і кожній, хто її наближає!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Сьогодні, 3 травня, нагадаємо вам про таке:
У Луцьку розпочали реконструкцію будинку Голованя
Роботи виконуватимуть за кошти, які були зібрані ще 8 жовтня минулого року на благодійному заході. Тоді вдалося зібрати 300 тисяч гривень. ⠀
«Уже закуплені стелажі/полички для якісного зберігання творчих доробків Миколи Микитовича, а також усі необхідні будівельні матеріали на певний відрізок роботи», – доповідають про хід реконструкції.
Росія за добу втратила у війні з Україною ще 520 окупантів
Традиційна добра статистика. З початку широкомасштабного вторгнення російська армія втратила у війні з Україною близько 191 940 військових. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 03.05.23 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 191 940 (+520) осіб,
- танків ‒ 3 702 (+1) од,
- бойових броньованих машин ‒ 7 199 (+6) од,
- артилерійських систем – 2 946 (+16) од,
- РСЗВ – 544 (+0) од,
- засобів ППО ‒ 300 (+2) од,
- літаків – 308 (+0) од,
- гелікоптерів – 294 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2 505 (+28),
- крилатих ракет ‒ 947 (+0),
- кораблів/катерів ‒ 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5 865 (+14) од,
- спеціальної техніки ‒ 363 (+3).
7 травня у волинському драмтеатрі покажуть довгоочікувану прем'єру – «Казковий день Лілеї»
Уже в неділю, 7 травня, Волинський академічний обласний український музично-драматичний театр імені Тараса Шевченка запрошує на веселу феєрію «Казковий день Лілеї».
«Що робити, коли сім'я псує всі мрії? Коли родина вирішує, як маєш виглядати, і решту важливих запитань? Ця інтерактивна феєрія за мотивами казок світу не дає порад, як діяти, коли найближчі не зважають на бачення іншого. Ця постановка – це історія одного вдалого святкування та непокорі звичкам елітної родини, що псують життя підростаючого покоління. Це приклад, як зробити крок назустріч змінам, прагнення до досягнень, про спробу пошуку справжнього себе у навколишньому світі», – йдеться в анонсі.
Аби знайти інформацію щодо купівлі квитків, натисніть на заголовок
Броньованим «Камазом» – на полігон: луцьких депутатів вчили військовим дисциплінам
«На три години пропоную вам забутися, що ви цивільні». Такими словами розпочався день депутата у навчально-тренувальному центрі «Тернове Поле» для обранців Луцької міської ради 2 травня. Учора місцеві владці вирушили броньованим «Камазом» на базу дислокації Батальйону оперативного реагування «Луцьк».
Депутатів вирішили «ознайомлювати» на практиці. У такий спосіб місцеві обранці опановували відразу чотири військові дисципліни: тактичну медицину, тактико-спеціальну підготовку, аеророзвідку і топографію.
Аби прочитати повністю, натисніть на заголовок
Волинські важкоатлетки стали чемпіонками України
На чемпіонаті України з важкої атлетики дівчача команда з Волині до 17 років здобула перше загальнокомандне місце.
Щиро вітаємо землячок з перемогою! Пишаємось!
На Харківщині фермер розробив трактор, який їздить без водія. ВІДЕО
Український фермер Олександр Кривцов винайшов новий спосіб видалення мін, що залишилися на його полях після вторгнення рф – він оснастив свій трактор захисними панелями, знятими з російських танків, і керує ним за допомогою дистанційного керування.
Після того, як російські війська відкинули з частини сходу України українським контрнаступом минулого року, на багатьох полях залишилися міни, через що фермерам було небезпечно сіяти зерно для наступного врожаю. Не є винятком і поля навколо села Гракове. Олександр Кривцов, генеральний менеджер своєї агрокомпанії, вирішив, що не може чекати допомоги від перевантажених саперів, щоб розчистити його поле.
Натомість чоловік розробив трактор з дистанційним керуванням, який міг би витримати вибухи. Використовуючи броню пошкодженої російської військової техніки для захисту кузова свого трактора, він купив систему, яка дала змогу дистанційно керувати трактором із підвішеного в повітрі неподалік ковша екскаватора.
На Волині трьом волонтерам з Латвії вручили відзнаки «За оборону України»
Троє волонтерів з Латвії отримали на Волині відзнаки Президента «За оборону України». Вони надавали допомогу нашій державі від початку повномасштабного вторгнення.
Волинянка завоювала дві медалі на чемпіонаті світу з середньовічного бою. ФОТО
Волинська спортсменка завоювала призові місця у масових номінаціях на чемпіонаті світу зі середньовічного бою в Іспанії.
Не забувайте повідомляти нам про добрі новини у ваших селах, містах, громадах на нашу електронну скриньку [email protected] або за телефоном 050-505-20-30.
А ми чекаємо, поки напишемо головну добру новину ‒ нашу перемогу! Нині ж дякуємо кожному і кожній, хто її наближає!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
4 травня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Добрі новини від ВолиньPost за 3 травня
03 травень, 23:34
На Донеччині загинув тероборонівець з Волині Леонід Марценюк
03 травень, 22:13
Медіа