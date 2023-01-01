Добрі новини від ВолиньPost за 3 травня

Бійцям і бійчиням, які боронять рідну землю від російських окупантів, вкрай важлива допомога кожного та кожної із нас. Тож вкотре дякуємо усім, хто своїми зусиллями наближає Перемогу. Підбірка добрих новин – для вас і про вас!Сьогодні, 3 травня, нагадаємо вам про таке:Роботи виконуватимуть за кошти, які були зібрані ще 8 жовтня минулого року на благодійному заході. Тоді вдалося зібрати 300 тисяч гривень. ⠀«Уже закуплені стелажі/полички для якісного зберігання творчих доробків Миколи Микитовича, а також усі необхідні будівельні матеріали на певний відрізок роботи», – доповідають про хід реконструкції.Традиційна добра статистика. З початку широкомасштабного вторгнення російська армія втратила у війні з Україною близько 191 940 військових. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 03.05.23 орієнтовно склали:- особового складу ‒ близько 191 940 (+520) осіб,- танків ‒ 3 702 (+1) од,- бойових броньованих машин ‒ 7 199 (+6) од,- артилерійських систем – 2 946 (+16) од,- РСЗВ – 544 (+0) од,- засобів ППО ‒ 300 (+2) од,- літаків – 308 (+0) од,- гелікоптерів – 294 (+0) од,- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2 505 (+28),- крилатих ракет ‒ 947 (+0),- кораблів/катерів ‒ 18 (+0) од,- автомобільної техніки та автоцистерн – 5 865 (+14) од,- спеціальної техніки ‒ 363 (+3).Уже в неділю, 7 травня, Волинський академічний обласний український музично-драматичний театр імені Тараса Шевченка запрошує на веселу феєрію «Казковий день Лілеї».«Що робити, коли сім'я псує всі мрії? Коли родина вирішує, як маєш виглядати, і решту важливих запитань? Ця інтерактивна феєрія за мотивами казок світу не дає порад, як діяти, коли найближчі не зважають на бачення іншого. Ця постановка – це історія одного вдалого святкування та непокорі звичкам елітної родини, що псують життя підростаючого покоління. Це приклад, як зробити крок назустріч змінам, прагнення до досягнень, про спробу пошуку справжнього себе у навколишньому світі», – йдеться в анонсі.«На три години пропоную вам забутися, що ви цивільні». Такими словами розпочався день депутата у навчально-тренувальному центрі «Тернове Поле» для обранців Луцької міської ради 2 травня. Учора місцеві владці вирушили броньованим «Камазом» на базу дислокації Батальйону оперативного реагування «Луцьк».Депутатів вирішили «ознайомлювати» на практиці. У такий спосіб місцеві обранці опановували відразу чотири військові дисципліни: тактичну медицину, тактико-спеціальну підготовку, аеророзвідку і топографію.На чемпіонаті України з важкої атлетики дівчача команда з Волині до 17 років здобула перше загальнокомандне місце.Щиро вітаємо землячок з перемогою! Пишаємось!Український фермервинайшов новий спосіб видалення мін, що залишилися на його полях після вторгнення рф – він оснастив свій трактор захисними панелями, знятими з російських танків, і керує ним за допомогою дистанційного керування.Після того, як російські війська відкинули з частини сходу України українським контрнаступом минулого року, на багатьох полях залишилися міни, через що фермерам було небезпечно сіяти зерно для наступного врожаю. Не є винятком і поля навколо села Гракове. Олександр Кривцов, генеральний менеджер своєї агрокомпанії, вирішив, що не може чекати допомоги від перевантажених саперів, щоб розчистити його поле.Натомість чоловік розробив трактор з дистанційним керуванням, який міг би витримати вибухи. Використовуючи броню пошкодженої російської військової техніки для захисту кузова свого трактора, він купив систему, яка дала змогу дистанційно керувати трактором із підвішеного в повітрі неподалік ковша екскаватора.Троє волонтерів з Латвії отримали на Волині відзнаки Президента «За оборону України». Вони надавали допомогу нашій державі від початку повномасштабного вторгнення.Волинська спортсменка завоювала призові місця у масових номінаціях на чемпіонаті світу зі середньовічного бою в Іспанії.