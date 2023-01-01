На Волині трьом волонтерам з Латвії вручили відзнаки «За оборону України»
Сьогодні, 18:00
Троє волонтерів з Латвії отримали на Волині відзнаки Президента «За оборону України». Вони надавали допомогу нашій державі від початку повномасштабного вторгнення.
Про це повідомили на сайті Волинської облдержадміністрації.
У середу, 3 травня, у облдержадміністрації волонтерам з Латвійської Республіки вручили відзнаки Президента України «За оборону України» та дипломи до них за волонтерську діяльність, активне сприяння виконання завдань, пов’язаних із забезпеченням здійснення заходів із забезпечення оборони України, захисту інтересів у зв’язку з широкомасштабною збройною агресією російської федерації.
Нагороди отримали Айгарс Лосс, Артурс Крістлибс та Маріс Лиоп.
Іноземні волонтери у співпраці із Держлісагенством та Поліським лісовим офісом надавали допомогу нашій державі від початку повномасштабного вторгнення. Завдяки цій роботі допомогу отримали медзаклади не лише Волині, а й інших областей. Для прикладу, перинатальний центр області отримав інкубатори, ультразвуковий апарат, мікроскопи, медичні розхідники, засоби гігієни та інше, що рятуватиме життя новонародженим. І це лише одна із партій, яку закордонні партнери надали.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили на сайті Волинської облдержадміністрації.
У середу, 3 травня, у облдержадміністрації волонтерам з Латвійської Республіки вручили відзнаки Президента України «За оборону України» та дипломи до них за волонтерську діяльність, активне сприяння виконання завдань, пов’язаних із забезпеченням здійснення заходів із забезпечення оборони України, захисту інтересів у зв’язку з широкомасштабною збройною агресією російської федерації.
Нагороди отримали Айгарс Лосс, Артурс Крістлибс та Маріс Лиоп.
Іноземні волонтери у співпраці із Держлісагенством та Поліським лісовим офісом надавали допомогу нашій державі від початку повномасштабного вторгнення. Завдяки цій роботі допомогу отримали медзаклади не лише Волині, а й інших областей. Для прикладу, перинатальний центр області отримав інкубатори, ультразвуковий апарат, мікроскопи, медичні розхідники, засоби гігієни та інше, що рятуватиме життя новонародженим. І це лише одна із партій, яку закордонні партнери надали.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
ДТП на Волині: легковик злетів у кювет. ФОТО
Сьогодні, 18:20
На Волині трьом волонтерам з Латвії вручили відзнаки «За оборону України»
Сьогодні, 18:00
«Атака» дронів на Кремль може свідчити про підготовку росіянами масштабного теракту, – Подоляк
Сьогодні, 17:10
Медіа