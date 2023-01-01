На Волині трьом волонтерам з Латвії вручили відзнаки «За оборону України»

Троє волонтерів з Латвії отримали на Волині відзнаки Президента «За оборону України». Вони надавали допомогу нашій державі від початку повномасштабного вторгнення.Про це повідомили на сайті Волинської облдержадміністрації.У середу, 3 травня, у облдержадміністрації волонтерам з Латвійської Республіки вручили відзнаки Президента України «За оборону України» та дипломи до них за волонтерську діяльність, активне сприяння виконання завдань, пов’язаних із забезпеченням здійснення заходів із забезпечення оборони України, захисту інтересів у зв’язку з широкомасштабною збройною агресією російської федерації.Нагороди отрималитаІноземні волонтери у співпраці із Держлісагенством та Поліським лісовим офісом надавали допомогу нашій державі від початку повномасштабного вторгнення. Завдяки цій роботі допомогу отримали медзаклади не лише Волині, а й інших областей. Для прикладу, перинатальний центр області отримав інкубатори, ультразвуковий апарат, мікроскопи, медичні розхідники, засоби гігієни та інше, що рятуватиме життя новонародженим. І це лише одна із партій, яку закордонні партнери надали.