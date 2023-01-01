На Харківщині фермер розробив трактор, який їздить без водія. ВІДЕО

Олександр Кривцов винайшов новий спосіб видалення мін, що залишилися на його полях після вторгнення рф – він оснастив свій трактор захисними панелями, знятими з російських танків, і керує ним за допомогою дистанційного керування.



Про це повідомляє



Після того, як російські війська відкинули з частини сходу України українським контрнаступом минулого року, на багатьох полях залишилися міни, через що фермерам було небезпечно сіяти зерно для наступного врожаю.



Не є винятком і поля навколо села Гракове. Олександр Кривцов, генеральний менеджер своєї агрокомпанії, вирішив, що не може чекати допомоги від перевантажених саперів, щоб розчистити його поле.



Натомість чоловік розробив трактор з дистанційним керуванням, який міг би витримати вибухи. Використовуючи броню пошкодженої російської військової техніки для захисту кузова свого трактора, він купив систему, яка дала змогу дистанційно керувати трактором із підвішеного в повітрі неподалік ковша екскаватора.



«Ми почали це робити лише тому, що настав час сівби, а зробити нічого не можемо, оскільки рятувальні служби дуже зайняті», — каже Кривцов.



Прем’єр-міністр Денис Шмигаль минулого тижня заявив, що близько 30% території України заміновано росіянами та що уряд націлений на якнайшвидше розмінування сільськогосподарських земель.



«Ми не встигаємо розміновувати поля. Обсяги роботи величезні. Потрібні роки, щоб розмінувати це конкретне поле вручну і гарантувати, що тут немає мін », — розповів Сергій Дудак, керівник підрозділу розмінування, який зараз контролює роботу трактора.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Український фермервинайшов новий спосіб видалення мін, що залишилися на його полях після вторгнення рф – він оснастив свій трактор захисними панелями, знятими з російських танків, і керує ним за допомогою дистанційного керування.Про це повідомляє Главком. Після того, як російські війська відкинули з частини сходу України українським контрнаступом минулого року, на багатьох полях залишилися міни, через що фермерам було небезпечно сіяти зерно для наступного врожаю.Не є винятком і поля навколо села Гракове. Олександр Кривцов, генеральний менеджер своєї агрокомпанії, вирішив, що не може чекати допомоги від перевантажених саперів, щоб розчистити його поле.Натомість чоловік розробив трактор з дистанційним керуванням, який міг би витримати вибухи. Використовуючи броню пошкодженої російської військової техніки для захисту кузова свого трактора, він купив систему, яка дала змогу дистанційно керувати трактором із підвішеного в повітрі неподалік ковша екскаватора.«Ми почали це робити лише тому, що настав час сівби, а зробити нічого не можемо, оскільки рятувальні служби дуже зайняті», — каже Кривцов.Прем’єр-міністрминулого тижня заявив, що близько 30% території України заміновано росіянами та що уряд націлений на якнайшвидше розмінування сільськогосподарських земель.«Ми не встигаємо розміновувати поля. Обсяги роботи величезні. Потрібні роки, щоб розмінувати це конкретне поле вручну і гарантувати, що тут немає мін », — розповів, керівник підрозділу розмінування, який зараз контролює роботу трактора.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію