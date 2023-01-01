На Харківщині фермер розробив трактор, який їздить без водія. ВІДЕО

На Харківщині фермер розробив трактор, який їздить без водія. ВІДЕО
Український фермер Олександр Кривцов винайшов новий спосіб видалення мін, що залишилися на його полях після вторгнення рф – він оснастив свій трактор захисними панелями, знятими з російських танків, і керує ним за допомогою дистанційного керування.

Про це повідомляє Главком.

Після того, як російські війська відкинули з частини сходу України українським контрнаступом минулого року, на багатьох полях залишилися міни, через що фермерам було небезпечно сіяти зерно для наступного врожаю.

Не є винятком і поля навколо села Гракове. Олександр Кривцов, генеральний менеджер своєї агрокомпанії, вирішив, що не може чекати допомоги від перевантажених саперів, щоб розчистити його поле.

Натомість чоловік розробив трактор з дистанційним керуванням, який міг би витримати вибухи. Використовуючи броню пошкодженої російської військової техніки для захисту кузова свого трактора, він купив систему, яка дала змогу дистанційно керувати трактором із підвішеного в повітрі неподалік ковша екскаватора.

«Ми почали це робити лише тому, що настав час сівби, а зробити нічого не можемо, оскільки рятувальні служби дуже зайняті», — каже Кривцов.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль минулого тижня заявив, що близько 30% території України заміновано росіянами та що уряд націлений на якнайшвидше розмінування сільськогосподарських земель.

«Ми не встигаємо розміновувати поля. Обсяги роботи величезні. Потрібні роки, щоб розмінувати це конкретне поле вручну і гарантувати, що тут немає мін », — розповів Сергій Дудак, керівник підрозділу розмінування, який зараз контролює роботу трактора.


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Теги: Розмінування, поля
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