ДТП на Волині: легковик злетів у кювет. ФОТО

У Ковелі 3 травня сталася ДТП - водій «Опеля» з'їхав у кювет.Про це повідомили у патрульній поліції Волині.Трапилася автопригода близько 14-ї години на вулиці Незалежності.«Керманич був неуважним та не впорався з керуванням. Унаслідок цього він з’їхав у кювет, пошкодивши дорожнє огородження», - зазначають у поліції.На чоловіка інспектори склали протоколи за ст. 124 (Порушення ПДР що спричинило пошкодження транспортних засобів) та ч. 2 ст. 139 (Пошкодження автомобільних, вулиць, дорожніх споруд, залізничних переїздів і технічних засобів регулювання дорожнього руху) КУпАП.