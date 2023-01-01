ДТП на Волині: легковик злетів у кювет. ФОТО

ДТП на Волині: легковик злетів у кювет. ФОТО
У Ковелі 3 травня сталася ДТП - водій «Опеля» з'їхав у кювет.

Про це повідомили у патрульній поліції Волині.

Трапилася автопригода близько 14-ї години на вулиці Незалежності.

«Керманич був неуважним та не впорався з керуванням. Унаслідок цього він з’їхав у кювет, пошкодивши дорожнє огородження», - зазначають у поліції.

На чоловіка інспектори склали протоколи за ст. 124 (Порушення ПДР що спричинило пошкодження транспортних засобів) та ч. 2 ст. 139 (Пошкодження автомобільних, вулиць, дорожніх споруд, залізничних переїздів і технічних засобів регулювання дорожнього руху) КУпАП.

ДТП на Волині: легковик злетів у кювет. ФОТО


ДТП на Волині: легковик злетів у кювет. ФОТО

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Теги: ДТП, поліція, злетів у кювет
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