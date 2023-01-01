Завтра, 4 травня, майже цілий день не буде світла у декількох селах біля Луцька

У четвер, 4 травня, з 8:30 до 17:00 для проведення планових робіт буде знеструмлено села Піддубці, Новокотів, Романів, Ботин, Верхівка, Воротнів, Лище, Гаразджа (частково).Про це повідомляє ПрАТ «Волиньобленерго».Зауважують, що такі заходи спрямовані на підвищення надійності та безперебійності електропостачання.Окрім того, у «Волиньобленерго» додають, що у період воєнного стану інформація про проведення робіт є інформацією із обмеженим доступом згідно із Постановою НКРЕКП «Щодо захисту інформації, яка в умовах воєнного стану може бути віднесена до інформації з обмеженим доступом, у тому числі щодо об’єктів критичної інфраструктури» N 349 від 26.03.2022 року та рекомендацій Міністерства енергетики України.