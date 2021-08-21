Погода у Луцьку на завтра, 4 травня

Погода у Луцьку на завтра, 4 травня
У четвер, 4 травня, з ранку до самого вечора у Луцьку небо буде вкрите хмарами. Вранці піде дрібний дощ. У другій половині дня опадів не передбачається.

Про це повідомляє Sinoptik.

Температура повітря в обласному центрі коливатиметься від 7° до +13°.

Народний прогноз погоди:

4 травня вшановується пам'ять святого мученика Іаннуарія, єпископа. У цей час потрібно спостерігати за черемхою: якщо вона рано зацвіла – буде тепле літо. Чим раніше вона починає цвісти, тим спекотнішим буде літо. З цього дня вкривається квітами ліловий бузок, у садах зацвітають нарциси. Саме час саджати часник, щоб літом уже зібрати врожай.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: прогноз погоди, Волинь, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Більшість наративів білоруської пропаганди співзвучні з кремлівськими, – експертка. ІНТЕРВ'Ю
«Напишіть Амінь». Як китайська секта вербує людей у фейсбуці, маніпулюючи емоційними дописами про війну
Які неправдиві кремлівські наративи транслює білоруська пропаганда
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Який Нурофен кращий — у капсулах чи таблетках*
Сьогодні, 20:41
Волинян закликають бути обачними в салонах краси і перукарнях через ризик зараження
Сьогодні, 20:30
Погода у Луцьку на завтра, 4 травня
Сьогодні, 20:00
Російським ЗМІ дали вказівку, як висвітлювати український контрнаступ
Сьогодні, 19:30
Завтра, 4 травня, майже цілий день не буде світла у декількох селах біля Луцька
Сьогодні, 19:00
Схожі новини
Погода на завтра, 2 травня, у Луцьку та Волинській області
01 травень, 20:00
Погода в Луцьку та Волинській області на неділю, 22 серпня Погода в Луцьку та Волинській області на неділю, 22 серпня
21 серпень, 2021, 20:00
Якою буде погода на Волині та у Луцьку зокрема у понеділок, 26 липня Якою буде погода на Волині та у Луцьку зокрема у понеділок, 26 липня
25 липень, 2021, 20:00
Погода в Луцьку та Волинській області на п'ятницю, 23 серпня Погода в Луцьку та Волинській області на п'ятницю, 23 серпня
22 серпень, 2019, 20:06
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Який Нурофен кращий — у капсулах чи таблетках*
Сьогодні, 20:41
 0
Волинян закликають бути обачними в салонах краси і перукарнях через ризик зараження
Сьогодні, 20:30
 0
Погода у Луцьку на завтра, 4 травня
Сьогодні, 20:00
 0
Російським ЗМІ дали вказівку, як висвітлювати український контрнаступ
Сьогодні, 19:30
 0
Завтра, 4 травня, майже цілий день не буде світла у декількох селах біля Луцька
Сьогодні, 19:00
 0
Медіа
відео
1/8