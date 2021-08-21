Погода у Луцьку на завтра, 4 травня
Сьогодні, 20:00
У четвер, 4 травня, з ранку до самого вечора у Луцьку небо буде вкрите хмарами. Вранці піде дрібний дощ. У другій половині дня опадів не передбачається.
Про це повідомляє Sinoptik.
Температура повітря в обласному центрі коливатиметься від 7° до +13°.
Народний прогноз погоди:
4 травня вшановується пам'ять святого мученика Іаннуарія, єпископа. У цей час потрібно спостерігати за черемхою: якщо вона рано зацвіла – буде тепле літо. Чим раніше вона починає цвісти, тим спекотнішим буде літо. З цього дня вкривається квітами ліловий бузок, у садах зацвітають нарциси. Саме час саджати часник, щоб літом уже зібрати врожай.
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Про це повідомляє Sinoptik.
Температура повітря в обласному центрі коливатиметься від 7° до +13°.
Народний прогноз погоди:
4 травня вшановується пам'ять святого мученика Іаннуарія, єпископа. У цей час потрібно спостерігати за черемхою: якщо вона рано зацвіла – буде тепле літо. Чим раніше вона починає цвісти, тим спекотнішим буде літо. З цього дня вкривається квітами ліловий бузок, у садах зацвітають нарциси. Саме час саджати часник, щоб літом уже зібрати врожай.
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