Погода у Луцьку на завтра, 4 травня

У четвер, 4 травня, з ранку до самого вечора у Луцьку небо буде вкрите хмарами. Вранці піде дрібний дощ. У другій половині дня опадів не передбачається.Про це повідомляє Sinoptik.Температура повітря в обласному центрі коливатиметься від 7° до +13°.4 травня вшановується пам'ять святого мученика Іаннуарія, єпископа. У цей час потрібно спостерігати за черемхою: якщо вона рано зацвіла – буде тепле літо. Чим раніше вона починає цвісти, тим спекотнішим буде літо. З цього дня вкривається квітами ліловий бузок, у садах зацвітають нарциси. Саме час саджати часник, щоб літом уже зібрати врожай.