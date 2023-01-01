Російським ЗМІ дали вказівку, як висвітлювати український контрнаступ

Російським ЗМІ дали вказівку, як висвітлювати український контрнаступ
Влада рф готується, якщо не очікує, українських успіхів і планує пом'якшити деморалізацію в російському суспільстві.

Кремль підготував нову інструкцію російським ЗМІ щодо того, як висвітлювати майбутній український контрнаступ. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни, - пише Кореспондент.

Зазначається, що таку інформацію оприлюднили російські опозиційні медіа.

Так, російське опозиційне видання Meduza повідомило, що воно отримало інструкцію, яка нібито вказує російським державним ЗМІ «не занижувати очікувань щодо оголошеного українського контрнаступу» та не стверджувати, що Україна не готова до контрнаступу. Натомість, як повідомляється, у посібнику наголошується, що російські ЗМІ повинні зосередитися на допомозі Заходу в галузі безпеки та підтримці України.

Таке висвітлення має на меті дозволити кремлю або оголосити про військову перемогу в разі невдалого контрнаступу України, або обґрунтувати успішний український контрнаступ, стверджуючи, що «весь Захід зосередив величезні зусилля на фронті».

В Інституті вивчення війни вважають, що кремль таким чином готується до українських успіхів і планує пом’якшити деморалізацію в російському інформаційному просторі.

«Це важлива російська адаптація попередніх українських контрнаступів у Херсоні та Харкові, які спричинили драматичні потрясіння та деморалізацію як у російській армії, так і в російському інформаційному просторі, яку кремль, ймовірно, прагне пом’якшити», - зазначили в Інституті.

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Теги: контрнаступ, війна, росія, Україна
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