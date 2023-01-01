Волинян закликають бути обачними в салонах краси і перукарнях через ризик зараження





Про це



Зазначається, що більшість клієнтів не звертають уваги на використання в салонах краси засобів профілактики із запобігання розповсюдження інфекційних захворювань. Такі заклади є потенційно небезпечними щодо ризику зараження педикульозом, стафілококовими, стрептококовими, грибковими інфекціями, гепатитами В,С, ВІЛ та іншими захворюваннями



Нагадуємо, що головним нормативним документом, відповідно до якого повинні працювати перукарні є «Державні санітарні правила та норми для перукарень різних типів ДСПіН 2.2.2.022-99».



Вказаним документом, зокрема визначено, що:



- перед початком роботи з кожним відвідувачем майстер повинен вимити руки з милом;

- покрити клієнта чистим пеньюаром, підкласти підкомірець, який змінюється після кожного клієнта (одноразовий);

- для роботи з кожним клієнтом майстер повинен використовувати стерильні інструменти та чисту білизну;

- персонал закладу повинен мати не менше 2-х комплектів інструментів для почергового їхнього знезаражування з дотриманням терміну експозиції та стерилізації. Щоб запобігти зараженню протерти інструмент просто спиртом недостатньо, для цього перукарня повинна бути забезпечена стерилізатором, або засобами, призначеними для стерилізації інструментів, що мають сертифікат відповідності і дозволені до застосування Міністерством охорони здоров’я України;

- перед проведенням хімічної завивки і фарбуванням волосся майстер зобов’язаний з’ясувати у клієнта наявність алергічних реакцій на хімічні препарати;

- перед проведенням стрижки або іншої послуги у салоні краси кожен клієнт має право отримати повну інформацію про послугу, якою збирається скористатися, препарати та обладнання, які застосовуються під час надання послуги, їх виробника, можливі побічні ефекти від застосування препаратів, протипоказання на них, вимагати наявність сертифікатів якості на ці препарати та обладнання, має право перевірити строк придатності цих препаратів, а також запитати у фахівця, як він обробив інструмент;

- кушетки для масажу перед обслуговуванням наступного клієнта повинні накриватися чистим простирадлом, що не використовувалося;

- перш ніж сісти за робочий стіл майстер манікюру має обробити його антисептичним засобом, ваші руки – спеціальним антисептиком для шкіри, помити та продезінфікувати власні руки;

- перед проведенням татуажу та косметичних процедур, пов’язаних із порушенням цілісності шкірних покривів, бажано використовувати одноразові насадки та голки;

- кожен майстер повинен регулярно проходити періодичні медичні огляди та гігієнічне навчання;

- клієнт має право вимагати дотримання закладами вимог, регламентованих санітарно-гігієнічними нормами та правилами.



«Також, звертаємо увагу, що зараз триває карантин, тому робота закладів побутового обслуговування повинна здійснюватись відповідно до постанови Головного державного санітарного лікаря України від 09.05.2020 №20. Дотримання вказаних вимог та рекомендацій забезпечить комфортні умови перебування в цих закладах, а також убезпечить і відвідувачів, і працівників закладів краси від різних захворювань», – йдеться у повідомленні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинян закликають з обачністю відвідувати перукарні та салони краси. Адже такі заклади є потенційно небезпечними щодо ризику зараження педикульозом, стафілококовими, стрептококовими, грибковими інфекціями, гепатитами В,С, ВІЛ та іншими захворюваннямиПро це повідомили в Головному управлінні Держпродспоживслужби у Волинській області.Зазначається, що більшість клієнтів не звертають уваги на використання в салонах краси засобів профілактики із запобігання розповсюдження інфекційних захворювань. Такі заклади є потенційно небезпечними щодо ризику зараження педикульозом, стафілококовими, стрептококовими, грибковими інфекціями, гепатитами В,С, ВІЛ та іншими захворюваннямиНагадуємо, що головним нормативним документом, відповідно до якого повинні працювати перукарні є «Державні санітарні правила та норми для перукарень різних типів ДСПіН 2.2.2.022-99».Вказаним документом, зокрема визначено, що:- перед початком роботи з кожним відвідувачем майстер повинен вимити руки з милом;- покрити клієнта чистим пеньюаром, підкласти підкомірець, який змінюється після кожного клієнта (одноразовий);- для роботи з кожним клієнтом майстер повинен використовувати стерильні інструменти та чисту білизну;- персонал закладу повинен мати не менше 2-х комплектів інструментів для почергового їхнього знезаражування з дотриманням терміну експозиції та стерилізації. Щоб запобігти зараженню протерти інструмент просто спиртом недостатньо, для цього перукарня повинна бути забезпечена стерилізатором, або засобами, призначеними для стерилізації інструментів, що мають сертифікат відповідності і дозволені до застосування Міністерством охорони здоров’я України;- перед проведенням хімічної завивки і фарбуванням волосся майстер зобов’язаний з’ясувати у клієнта наявність алергічних реакцій на хімічні препарати;- перед проведенням стрижки або іншої послуги у салоні краси кожен клієнт має право отримати повну інформацію про послугу, якою збирається скористатися, препарати та обладнання, які застосовуються під час надання послуги, їх виробника, можливі побічні ефекти від застосування препаратів, протипоказання на них, вимагати наявність сертифікатів якості на ці препарати та обладнання, має право перевірити строк придатності цих препаратів, а також запитати у фахівця, як він обробив інструмент;- кушетки для масажу перед обслуговуванням наступного клієнта повинні накриватися чистим простирадлом, що не використовувалося;- перш ніж сісти за робочий стіл майстер манікюру має обробити його антисептичним засобом, ваші руки – спеціальним антисептиком для шкіри, помити та продезінфікувати власні руки;- перед проведенням татуажу та косметичних процедур, пов’язаних із порушенням цілісності шкірних покривів, бажано використовувати одноразові насадки та голки;- кожен майстер повинен регулярно проходити періодичні медичні огляди та гігієнічне навчання;- клієнт має право вимагати дотримання закладами вимог, регламентованих санітарно-гігієнічними нормами та правилами.«Також, звертаємо увагу, що зараз триває карантин, тому робота закладів побутового обслуговування повинна здійснюватись відповідно до постанови Головного державного санітарного лікаря України від 09.05.2020 №20. Дотримання вказаних вимог та рекомендацій забезпечить комфортні умови перебування в цих закладах, а також убезпечить і відвідувачів, і працівників закладів краси від різних захворювань», – йдеться у повідомленні.

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