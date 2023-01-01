«Атака» дронів на Кремль може свідчити про підготовку росіянами масштабного теракту, – Подоляк





Про це радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк написав у Twitter, повідомляє



"Щодо дронів над Кремлем. Все передбачувано... Росія очевидно готує масштабний терористичний акт. Тому спочатку затримує в Криму велику групу нібито диверсантів. А потім демонструє "дрони над Кремлем", - зазначив Подоляк.



Він наголосив, що Україна веде виключно оборонну війну і подібні "атаки" на об'єкти на території РФ не вирішують жодного військового завдання. Але, водночас, для Москви такі дії стали б основою виправдання ударів по мирних українцях.



"По-друге, ми з інтересом спостерігаємо за зростанням казусів та ексцесів, що відбуваються в різних куточках Росії. Поява невідомих БПЛА на енергетичних об'єктах чи території Кремля можуть свідчити про підпільну роботу місцевих сил опору. Як відомо, дрони можна купити у будь-якому військторгу", - зазначив радник керівника ОП.



За його словами, втрата силового контролю над країною з боку Путіна та його поплічників очевидна. Тому "щось у Росії точно відбувається, але точно без дронів України над Кремлем".



Нагадаємо, що як заявили російські ЗМІ, минулої ночі була спроба завдання

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! "Атака" дронів на Кремль, в якій росіяни звинувачують Україну, може свідчити про підготовку Москвою масштабного терористичного акту.Про це радник керівника Офісу президентанаписав у Twitter, повідомляє LB.ua "Щодо дронів над Кремлем. Все передбачувано... Росія очевидно готує масштабний терористичний акт. Тому спочатку затримує в Криму велику групу нібито диверсантів. А потім демонструє "дрони над Кремлем", - зазначив Подоляк.Він наголосив, що Україна веде виключно оборонну війну і подібні "атаки" на об'єкти на території РФ не вирішують жодного військового завдання. Але, водночас, для Москви такі дії стали б основою виправдання ударів по мирних українцях."По-друге, ми з інтересом спостерігаємо за зростанням казусів та ексцесів, що відбуваються в різних куточках Росії. Поява невідомих БПЛА на енергетичних об'єктах чи території Кремля можуть свідчити про підпільну роботу місцевих сил опору. Як відомо, дрони можна купити у будь-якому військторгу", - зазначив радник керівника ОП.За його словами, втрата силового контролю над країною з бокута його поплічників очевидна. Тому "щось у Росії точно відбувається, але точно без дронів України над Кремлем".Нагадаємо, що як заявили російські ЗМІ, минулої ночі була спроба завдання удару безпілотниками по кремлівській резиденції президента рф

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