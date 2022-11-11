У Луцькому районі проведуть планове розмінування





Про це повідомили на фейсбук-сторінці ГУ ДСНС у Волинській області.



«Знешкодження вибухонебезпечних предметів відбудеться сьогодні, 3 травня, з 17:00 до 18:00 на спеціальному майданчику біля села Березолуки Луцького району», – йдеться у повідомленні.



У довколишніх населених пунктах можливе відлуння вибухів.



Зберігайте спокій.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцькому районі 3 травня з 17:00 до 18:00 піротехніки ДСНС проведуть планове розмінування.Про це повідомили на фейсбук-сторінці ГУ ДСНС у Волинській області.«Знешкодження вибухонебезпечних предметів відбудеться сьогодні, 3 травня, з 17:00 до 18:00 на спеціальному майданчику біля села Березолуки Луцького району», – йдеться у повідомленні.У довколишніх населених пунктах можливе відлуння вибухів.Зберігайте спокій.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію