У Луцькому районі проведуть планове розмінування

У Луцькому районі проведуть планове розмінування
У Луцькому районі 3 травня з 17:00 до 18:00 піротехніки ДСНС проведуть планове розмінування.

Про це повідомили на фейсбук-сторінці ГУ ДСНС у Волинській області.

«Знешкодження вибухонебезпечних предметів відбудеться сьогодні, 3 травня, з 17:00 до 18:00 на спеціальному майданчику біля села Березолуки Луцького району», – йдеться у повідомленні.

У довколишніх населених пунктах можливе відлуння вибухів.

Зберігайте спокій.

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Теги: Розмінування, ДСНС
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