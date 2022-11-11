У Луцькому районі проведуть планове розмінування
Сьогодні, 17:02
У Луцькому районі 3 травня з 17:00 до 18:00 піротехніки ДСНС проведуть планове розмінування.
Про це повідомили на фейсбук-сторінці ГУ ДСНС у Волинській області.
«Знешкодження вибухонебезпечних предметів відбудеться сьогодні, 3 травня, з 17:00 до 18:00 на спеціальному майданчику біля села Березолуки Луцького району», – йдеться у повідомленні.
У довколишніх населених пунктах можливе відлуння вибухів.
Зберігайте спокій.
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Про це повідомили на фейсбук-сторінці ГУ ДСНС у Волинській області.
«Знешкодження вибухонебезпечних предметів відбудеться сьогодні, 3 травня, з 17:00 до 18:00 на спеціальному майданчику біля села Березолуки Луцького району», – йдеться у повідомленні.
У довколишніх населених пунктах можливе відлуння вибухів.
Зберігайте спокій.
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