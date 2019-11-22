У Луцькому районі двоє п'яних мотоциклістів намагалися відкупитися від поліцейських





Про це



У вівторок, 2 травня, близько опівдня у Крижівці Луцького району на вул. Центральній поліцейські зупинили мотоцикл Viper під керуванням 29-річного жителя села Суськ, який їхав без шолома.



Під час розмови поліцейські встановили, що водій не має прав керування, страхового поліса, а також має ознаки алкогольного сп’яніння.



Замість того, аби пройти тест на стан сп’яніння, керманич запропонував правоохоронцям альтернативу – вирішити питання на місці, надавши їм гроші за нескладання протоколу.



Поліцейські зафіксували цей факт та викликали на місце слідчо-оперативну групу.



Також, цього ж дня, близько 14:00, у селі Шклинь Луцького району поліцейські зупинили за порушення правил дорожнього руху мопед Honda, яким керував 57-річний мешканець Бережанки.



Спілкуючись із керманичем, правоохоронці виявили у нього явні ознаки алкогольного сп’яніння. Аби вони не складали адміністративний протокол, водій запропонував їм гроші. Попри попередження про відповідальність за таку пропозицію, керманич все ж таки надав правоохоронцям хабаря.



Цей факт зафіксували на нагрудну боді-камеру. На місці події працювала слідчо-оперативна група.



За обома фактами слідство внесло відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 369 КК України. Максимально санкція статті передбачає до 4 років ув’язнення.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волині двоє п'яних мотоциклістів намагалися дати хабарі правоохоронцям, аби ті не складали протоколи про адмінпорушення. За це водіям загрожує до чотирьох років позбавлення волі.Про це повідомивляють на сайті ГУНП у Волинській області.У вівторок, 2 травня, близько опівдня у Крижівці Луцького району на вул. Центральній поліцейські зупинили мотоцикл Viper під керуванням 29-річного жителя села Суськ, який їхав без шолома.Під час розмови поліцейські встановили, що водій не має прав керування, страхового поліса, а також має ознаки алкогольного сп’яніння.Замість того, аби пройти тест на стан сп’яніння, керманич запропонував правоохоронцям альтернативу – вирішити питання на місці, надавши їм гроші за нескладання протоколу.Поліцейські зафіксували цей факт та викликали на місце слідчо-оперативну групу.Також, цього ж дня, близько 14:00, у селі Шклинь Луцького району поліцейські зупинили за порушення правил дорожнього руху мопед Honda, яким керував 57-річний мешканець Бережанки.Спілкуючись із керманичем, правоохоронці виявили у нього явні ознаки алкогольного сп’яніння. Аби вони не складали адміністративний протокол, водій запропонував їм гроші. Попри попередження про відповідальність за таку пропозицію, керманич все ж таки надав правоохоронцям хабаря.Цей факт зафіксували на нагрудну боді-камеру. На місці події працювала слідчо-оперативна група.За обома фактами слідство внесло відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 369 КК України. Максимально санкція статті передбачає до 4 років ув’язнення.

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