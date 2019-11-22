У Луцькому районі двоє п'яних мотоциклістів намагалися відкупитися від поліцейських

У Луцькому районі двоє п'яних мотоциклістів намагалися відкупитися від поліцейських
На Волині двоє п'яних мотоциклістів намагалися дати хабарі правоохоронцям, аби ті не складали протоколи про адмінпорушення. За це водіям загрожує до чотирьох років позбавлення волі.

Про це повідомивляють на сайті ГУНП у Волинській області.

У вівторок, 2 травня, близько опівдня у Крижівці Луцького району на вул. Центральній поліцейські зупинили мотоцикл Viper під керуванням 29-річного жителя села Суськ, який їхав без шолома.

Під час розмови поліцейські встановили, що водій не має прав керування, страхового поліса, а також має ознаки алкогольного сп’яніння.

Замість того, аби пройти тест на стан сп’яніння, керманич запропонував правоохоронцям альтернативу – вирішити питання на місці, надавши їм гроші за нескладання протоколу.

Поліцейські зафіксували цей факт та викликали на місце слідчо-оперативну групу.

Також, цього ж дня, близько 14:00, у селі Шклинь Луцького району поліцейські зупинили за порушення правил дорожнього руху мопед Honda, яким керував 57-річний мешканець Бережанки.

Спілкуючись із керманичем, правоохоронці виявили у нього явні ознаки алкогольного сп’яніння. Аби вони не складали адміністративний протокол, водій запропонував їм гроші. Попри попередження про відповідальність за таку пропозицію, керманич все ж таки надав правоохоронцям хабаря.

Цей факт зафіксували на нагрудну боді-камеру. На місці події працювала слідчо-оперативна група.

За обома фактами слідство внесло відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 369 КК України. Максимально санкція статті передбачає до 4 років ув’язнення.

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Теги: Хабар, затримання, п'яні мотоциклісти, поліція
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