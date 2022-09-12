СБУ затримала помічника окупантів, який влаштувався на службу до ЗСУ

СБУ затримала помічника окупантів, який влаштувався на службу до ЗСУ
Служба безпеки України затримала зрадника, який надсилав у російські телеграм-канали розвіддані про оборону Києва.

Про це повідомили в пресслужбі СБУ.

Як стало відомо, завдяки спецоперації у Києві та Донецькій області правоохоронці затримали зрадника. Ним виявився мешканець Києва, який на початку повномасштабного вторгнення збирав для ворога інформацію про місця базування Сил оборони у місті.

“Для цього об’їжджав вулиці та вивчав обстановку поблизу українських військових об’єктів. Отримані відомості надсилав через підконтрольний російській спецслужбі чат-бот у месенджері Телеграм. Згодом, намагаючись уникнути відповідальності, фігурант мобілізувався до лав одного з підрозділів ЗСУ, який задіяний на Авдіївському напрямку. Однак, співробітники СБУ своєчасно викрили зловмисника, поетапно задокументували злочинну діяльність і затримали його в одному з фронтових міст регіону”, - розповіли в СБУ.

Там також додали, що під час обшуків у нього виявили мобільний телефон з доказами передачі окупантів інформації.

“Наразі слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 111 КК України (“Державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану”). Зловмисник перебуває під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину”, - підкреслили у СБУ.

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Теги: СБУ, затримання, окупант
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