На Волині на 70% зросла захворюваність на кишкові інфекції





Про це повідомили в обласному центрі контролю і профілактики хвороб, - пише



Наразі епідеміологи регулярно роблять дослідження питної води на територіях, що зазнали підтоплення.



Епідемічна ситуація щодо захворюваності на кишкові інфекції в області зараз нестійка – кажуть епідеміологи. З січня зафіксували 154 випадки ротавірусного ентериту, торік у цей же період було 58 випадків.



Також фіксують періодичний епідемічний підйом захворюваності вірусним гепатитом А. На Волині нещодавно локалізували спалах гепатиту в побуті у Камінь-Каширській громаді та спалах ротавірусної інфекції в школі у Луцьку.



"При епідрозслідуванні спалахів водний фактор передачі інфекцій виключено. Захворювань пов’язаних з вживанням питної води не зареєстровано", – зазначають в центрі контролю та профілактики хвороб.



Водночас епідеміологи наголошують, що під час повені для населення існує ризик спалахів інфекційних хвороб, адже повінь може вплинути на якість питної води.





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