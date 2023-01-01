На Волині на 70% зросла захворюваність на кишкові інфекції

На Волині на 70% зросла захворюваність на кишкові інфекції
Від початку року захворюваність кишковими інфекціями на Волині зросла на 70%.

Про це повідомили в обласному центрі контролю і профілактики хвороб, - пише Суспільне.

Наразі епідеміологи регулярно роблять дослідження питної води на територіях, що зазнали підтоплення.

Епідемічна ситуація щодо захворюваності на кишкові інфекції в області зараз нестійка – кажуть епідеміологи. З січня зафіксували 154 випадки ротавірусного ентериту, торік у цей же період було 58 випадків.

Також фіксують періодичний епідемічний підйом захворюваності вірусним гепатитом А. На Волині нещодавно локалізували спалах гепатиту в побуті у Камінь-Каширській громаді та спалах ротавірусної інфекції в школі у Луцьку.

"При епідрозслідуванні спалахів водний фактор передачі інфекцій виключено. Захворювань пов’язаних з вживанням питної води не зареєстровано", – зазначають в центрі контролю та профілактики хвороб.

Водночас епідеміологи наголошують, що під час повені для населення існує ризик спалахів інфекційних хвороб, адже повінь може вплинути на якість питної води.


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Теги: кишкові інфекції, Волинь, підтоплення
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