Росіяни вдарили по залізничному вокзалу Херсона: є влучання у пасажирський вагон





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"Є влучання у пасажирський вагон на станції Херсон, поранено провідника, йому надається допомога. На момент обстрілу посадку розпочато не було, пасажири перебували у безпечному укритті.

Наразі поїзд до Львова зі 116 пасажирами на борту відправився з Херсона із затримкою 14 хвилин. Вагони з пошкодженнями внаслідок обстрілу будуть оперативно замінені по станції Миколаїв", - йдеться в повідомленні.



Як повідомив голова ОВА Олександр Прокудін, одна людина загинула. Також пошкоджено карету "швидкої".



Нагадаємо, що









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні вдень, 3 травня, російські загарбники обстріляли залізничний вокзал у Херсоні.Про це повідомили у пресслужбі Укрзалізниці."Є влучання у пасажирський вагон на станції Херсон, поранено провідника, йому надається допомога. На момент обстрілу посадку розпочато не було, пасажири перебували у безпечному укритті.Наразі поїзд до Львова зі 116 пасажирами на борту відправився з Херсона із затримкою 14 хвилин. Вагони з пошкодженнями внаслідок обстрілу будуть оперативно замінені по станції Миколаїв", - йдеться в повідомленні.Як повідомив голова ОВА, одна людина загинула. Також пошкоджено карету "швидкої".Нагадаємо, що росія завдала удару по єдиному робочому гіпермаркету у Херсоні: є загиблі

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