Росіяни вдарили по залізничному вокзалу Херсона: є влучання у пасажирський вагон

Росіяни вдарили по залізничному вокзалу Херсона: є влучання у пасажирський вагон
Сьогодні вдень, 3 травня, російські загарбники обстріляли залізничний вокзал у Херсоні.

Про це повідомили у пресслужбі Укрзалізниці.

"Є влучання у пасажирський вагон на станції Херсон, поранено провідника, йому надається допомога. На момент обстрілу посадку розпочато не було, пасажири перебували у безпечному укритті.
Наразі поїзд до Львова зі 116 пасажирами на борту відправився з Херсона із затримкою 14 хвилин. Вагони з пошкодженнями внаслідок обстрілу будуть оперативно замінені по станції Миколаїв", - йдеться в повідомленні.

Як повідомив голова ОВА Олександр Прокудін, одна людина загинула. Також пошкоджено карету "швидкої".

Нагадаємо, що росія завдала удару по єдиному робочому гіпермаркету у Херсоні: є загиблі.




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Теги: Росія, Україна, війна, Херсон, потяг
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