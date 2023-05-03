«Скоро у нас будуть наступальні дії: після них, впевнений, нам дадуть літаки», – Зеленський

Володимир Зеленський очікує від Північно-українського саміту посилення безпеки в регіоні, безпеки в Україні та посилення можливостей для захисту і на полі бою.



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"Я буду відвертий із вами, 15 пакетів – це не цифри, не кількість зброї, а кількість збережених життів. Тому я тут, щоб дружні країни підтримали нас ще потужніше, щоб у нас була можливість мати успіх у абсолютно справедливих контрнаступальних діях по деокупації суто української території", – наголосив він.



Зеленський додав, що Україні дуже потрібні літаки і він упевнений, що вона їх отримає.



"Але так відбувається ця війна, що ми повинні постійно довести це на полі бою. Спочатку ми йдемо вперед, показуємо, що за три дні нас не можна захопити, потім нам дають якусь зброю. Після цього ми знову ідемо вперед, просимо далекобійну артилерію, відбувається по-різному. У нас складний успіх, але після цього нам дають зброю. Чому я впевнений, що у нас будуть літаки? Тому що скоро у нас будуть наступальні дії. І після них, я впевнений, нам дадуть літаки", – сказав він.



Президент додав, що було б легше, якби було навпаки, але є як є.



Президент Фінляндії Саулі Нііністо зазначив, що його країна не має винищувачів F-16, яких прагне отримати Київ, але є досить старі літаки Hornet.



"Також треба памʼятати, що їх не дуже багато. Взагалі не багато "хорнетів" у країнах Європи і взагалі їх не дуже багато", – сказав він.



Нііністо зазначив, що фінська позиція географічно значно відрізняється від багатьох європейських країн.



"Ми свого часу зробили дуже незвичайний крок, придбавши "хорнети". Зараз ми їх замінюємо на F-35. І оскільки ми дуже рішучі, ми знаємо, що нам потрібен сильний захист, ми не можемо віддати "хорнети" до того, як отримали нові літаки. І, на жаль, до того часу вони були списані, майже не придатні", – сказав фінський президент.



Зеленський на це відповів, що Україні все ж подобаються літаки Фінляндії.



Після отримання сучасних танків багатоцільові літаки, зокрема F-16, є головним запитом України.



Нагадаємо, що президент України Володимир





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