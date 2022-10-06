На Волині затримали водія, який вдвічі перевищив швидкість

На Волині патрульні притягнули до відповідальності водія, який перевищив швидкість більше ніж удвічі та був обмежений у праві керування.Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.Це трапилося кілька днів тому, коли інспектори здійснювали вимірювання швидкості приладом TruCAM на автодорозі М-07 Київ — Ковель — Ягодин. Поліцейські зупинили автомобіль марки Audi, який рухався зі швидкістю 119 км/год.За кермом транспортного засобу перебував 31-річний чоловік. Під час перевірки документів патрульні виявили, що він обмежений у праві керування.На водія склали адміністративні матеріали за ч. 1 ст. 122 (Перевищення встановлених обмежень швидкості руху) та ч. 3 ст. 126 (Керування транспортним засобом особою, стосовно якої встановлено тимчасове обмеження у праві керування) КУпАП.