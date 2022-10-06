На Волині затримали водія, який вдвічі перевищив швидкість

На Волині затримали водія, який вдвічі перевищив швидкість
На Волині патрульні притягнули до відповідальності водія, який перевищив швидкість більше ніж удвічі та був обмежений у праві керування.

Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.

Це трапилося кілька днів тому, коли інспектори здійснювали вимірювання швидкості приладом TruCAM на автодорозі М-07 Київ — Ковель — Ягодин. Поліцейські зупинили автомобіль марки Audi, який рухався зі швидкістю 119 км/год.

За кермом транспортного засобу перебував 31-річний чоловік. Під час перевірки документів патрульні виявили, що він обмежений у праві керування.

На водія склали адміністративні матеріали за ч. 1 ст. 122 (Перевищення встановлених обмежень швидкості руху) та ч. 3 ст. 126 (Керування транспортним засобом особою, стосовно якої встановлено тимчасове обмеження у праві керування) КУпАП.
На Волині затримали водія, який вдвічі перевищив швидкість

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Теги: Волинь, патрульні, водій
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