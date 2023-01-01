Воїну з Волині Євгену Ворошику просять присвоїти звання Героя України

Євгену Ворошику рідні просять присвоїти звання "Героя України".



Відповідну петицію



"Євген боронив Україну у складі ЗСУ з 2014 року. Під командуванням Євгена відділення взводу артилерійської розвідки 14 ОмБР забезпечувало безперебійне ведення розвідки на ввірених їм рубежах. Боронив Україну на Київщині, Луганщині, Донеччині, Миколаївщині. Успішно брав участь у контрнаступі на Харківщині. Ворошик Євген Сергійович загинув 4 жовтня 2022 року під час виконання бойового завдання у Харківський області поблизу населеного пункту Першотравневе.



Він поклав своє життя за цілісність та незалежність України, був справжнім патріотом, мужнім та хоробрим воїном, люблячим сином, вірним другом, коханим чоловіком. Він заслуговує на присвоєння почесного звання «Героя України», оскільки до останнього свого подиху боронив територію нашої країни, віддавши найцінніше – своє життя", - написала дружина Героя Марія.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Загиблому 29-річному воїну із Володимирської громадирідні просять присвоїти звання "Героя України".Відповідну петицію розмістили на сайті президента."Євген боронив Україну у складі ЗСУ з 2014 року. Під командуванням Євгена відділення взводу артилерійської розвідки 14 ОмБР забезпечувало безперебійне ведення розвідки на ввірених їм рубежах. Боронив Україну на Київщині, Луганщині, Донеччині, Миколаївщині. Успішно брав участь у контрнаступі на Харківщині. Ворошик Євген Сергійович загинув 4 жовтня 2022 року під час виконання бойового завдання у Харківський області поблизу населеного пункту Першотравневе.Він поклав своє життя за цілісність та незалежність України, був справжнім патріотом, мужнім та хоробрим воїном, люблячим сином, вірним другом, коханим чоловіком. Він заслуговує на присвоєння почесного звання «Героя України», оскільки до останнього свого подиху боронив територію нашої країни, віддавши найцінніше – своє життя", - написала дружина Героя Проголосувати можна за цим посиланням.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію