Які готелі у Луцьку без проблем приймають на поселення росіян
Сьогодні, 13:35
У Луцьку вирішили перевірити принциповість готелів у місті.
Журналіст називався вигаданим Михайлом, який приїхав з Польщі і йому терміново необхідне місце для ночівлі. Проте молодий хлопець за національністю не поляк, а, на жаль, росіянин. Для перевірки обрали усім відомі готельні комплекси міста – «Noble Boutique Hotel», «Світязь», «Україна», «MOJO Boutique hotel», «Срібні лелеки» та ще декілька інших, - пише Конкурент.
«Noble Boutique Hotel» став першим готелем, в який ми зателефонували. Він знаходиться на вулиці Кривий Вал. Там запропонували варіанти номерів для поселення, розповіли про додаткові послуги й здивувалися російському громадянству вигаданого Михайла. Дівчина, що з нами розмовляла, спочатку розгубилась, але все ж таки поселити не відмовилась, а запропонувала нам оформити номер на інші документи.
Наступним був «Світязь», що на вулиці Набережній. Хотіли замовити двомісний номер. Адміністратор розповіла, що станом на 27 квітня, вільним був лише один такий – за 1600 гривень. Повідомили, що кожен гість має показати документи, а на запитання, чи не буде проблем, якщо паспорти російські, спочатку дівчина завагалась, проте запевнила, що проблем не буде.
«Є двомісний, 1600 гривень за одну ніч. Зачекайте, я мушу перевірити інформацію про паспорт. Ні, проблем не буде», - каже дівчина.
У готелі з патріотичною назвою «Україна», що на вулиці Словацького, Михайлу запропонували номер за трохи меншою ціною – 1400 гривень. Проте з російським паспортом також не відмовились заселити. Працівниця, яка підняла слухавку запевнила, що з поселенням в такому випадку проблем не буде.
Адміністраторка «MOJO Boutique hotel», що на Ковельській, 16, теж не відмовила у поселенні. Запропонувала одномісний стандарт за 1800 гривень або напівлюкс.
«Ні, думаю, проблем не буде. Ми раніше вже поселяли гостей з російськими паспортами і все було добре», – каже працівниця готелю.
«Срібні лелеки» – ще один відомий готельний комплекс у Луцьку. Він знаходиться на вулиці В'ячеслава Чорновола, 17. Тут також докладно розповіли про доступні варіанти номерів, про те, що входить у бронювання та цінову політику. Дівчинка, яка говорила з журналістом, навіть не розгубилась, коли її запитали про поселення з російським паспортом і не відмовила. До слова, під час розмови говорила вона українською.
«Ні, проблем з цим не буде, головне, що є відповідний документ», – каже адміністраторка.
На вулиці Гаврилюка, 3а, знаходиться «Ribas Rooms Hotel». Його працівники напрочуд доброзичливо відреагували на запитання про поселення з паспортом країни-агресорки.
«Зі сніданком буде 1600 гривень, проблем з російським паспортом не буде», – зазначила працівниця.
Рекреаційний комплекс «Рестпарк», що знаходиться за містом, на вулиці Рівненській, 135, поселити нашого вигаданого росіянина також не відмовився. Як і в інших готелях, тут нам запропонували декілька варіантів номерів на вибір. Ми обрали кімнату, яка коштує 900 гривень за добу зі сніданком. Проте після того, як ми сказали, що є громадянами рф, дівчина одразу знітилась. Вона повідомила, що мусить уточнити цю інформацію у директора. Нам передзвонили за декілька хвилин і погодились поселити.
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Журналіст називався вигаданим Михайлом, який приїхав з Польщі і йому терміново необхідне місце для ночівлі. Проте молодий хлопець за національністю не поляк, а, на жаль, росіянин. Для перевірки обрали усім відомі готельні комплекси міста – «Noble Boutique Hotel», «Світязь», «Україна», «MOJO Boutique hotel», «Срібні лелеки» та ще декілька інших, - пише Конкурент.
«Noble Boutique Hotel» став першим готелем, в який ми зателефонували. Він знаходиться на вулиці Кривий Вал. Там запропонували варіанти номерів для поселення, розповіли про додаткові послуги й здивувалися російському громадянству вигаданого Михайла. Дівчина, що з нами розмовляла, спочатку розгубилась, але все ж таки поселити не відмовилась, а запропонувала нам оформити номер на інші документи.
Наступним був «Світязь», що на вулиці Набережній. Хотіли замовити двомісний номер. Адміністратор розповіла, що станом на 27 квітня, вільним був лише один такий – за 1600 гривень. Повідомили, що кожен гість має показати документи, а на запитання, чи не буде проблем, якщо паспорти російські, спочатку дівчина завагалась, проте запевнила, що проблем не буде.
«Є двомісний, 1600 гривень за одну ніч. Зачекайте, я мушу перевірити інформацію про паспорт. Ні, проблем не буде», - каже дівчина.
У готелі з патріотичною назвою «Україна», що на вулиці Словацького, Михайлу запропонували номер за трохи меншою ціною – 1400 гривень. Проте з російським паспортом також не відмовились заселити. Працівниця, яка підняла слухавку запевнила, що з поселенням в такому випадку проблем не буде.
Адміністраторка «MOJO Boutique hotel», що на Ковельській, 16, теж не відмовила у поселенні. Запропонувала одномісний стандарт за 1800 гривень або напівлюкс.
«Ні, думаю, проблем не буде. Ми раніше вже поселяли гостей з російськими паспортами і все було добре», – каже працівниця готелю.
«Срібні лелеки» – ще один відомий готельний комплекс у Луцьку. Він знаходиться на вулиці В'ячеслава Чорновола, 17. Тут також докладно розповіли про доступні варіанти номерів, про те, що входить у бронювання та цінову політику. Дівчинка, яка говорила з журналістом, навіть не розгубилась, коли її запитали про поселення з російським паспортом і не відмовила. До слова, під час розмови говорила вона українською.
«Ні, проблем з цим не буде, головне, що є відповідний документ», – каже адміністраторка.
На вулиці Гаврилюка, 3а, знаходиться «Ribas Rooms Hotel». Його працівники напрочуд доброзичливо відреагували на запитання про поселення з паспортом країни-агресорки.
«Зі сніданком буде 1600 гривень, проблем з російським паспортом не буде», – зазначила працівниця.
Рекреаційний комплекс «Рестпарк», що знаходиться за містом, на вулиці Рівненській, 135, поселити нашого вигаданого росіянина також не відмовився. Як і в інших готелях, тут нам запропонували декілька варіантів номерів на вибір. Ми обрали кімнату, яка коштує 900 гривень за добу зі сніданком. Проте після того, як ми сказали, що є громадянами рф, дівчина одразу знітилась. Вона повідомила, що мусить уточнити цю інформацію у директора. Нам передзвонили за декілька хвилин і погодились поселити.
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Коментарі 2
Навіщо такі провокації?
Дурний експеримент. Займіться чимось корисним.
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