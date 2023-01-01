Які готелі у Луцьку без проблем приймають на поселення росіян





Журналіст називався вигаданим Михайлом, який приїхав з Польщі і йому терміново необхідне місце для ночівлі. Проте молодий хлопець за національністю не поляк, а, на жаль, росіянин. Для перевірки обрали усім відомі готельні комплекси міста – «Noble Boutique Hotel», «Світязь», «Україна», «MOJO Boutique hotel», «Срібні лелеки» та ще декілька інших, - пише



«Noble Boutique Hotel» став першим готелем, в який ми зателефонували. Він знаходиться на вулиці Кривий Вал. Там запропонували варіанти номерів для поселення, розповіли про додаткові послуги й здивувалися російському громадянству вигаданого Михайла. Дівчина, що з нами розмовляла, спочатку розгубилась, але все ж таки поселити не відмовилась, а запропонувала нам оформити номер на інші документи.



Наступним був «Світязь», що на вулиці Набережній. Хотіли замовити двомісний номер. Адміністратор розповіла, що станом на 27 квітня, вільним був лише один такий – за 1600 гривень. Повідомили, що кожен гість має показати документи, а на запитання, чи не буде проблем, якщо паспорти російські, спочатку дівчина завагалась, проте запевнила, що проблем не буде.



«Є двомісний, 1600 гривень за одну ніч. Зачекайте, я мушу перевірити інформацію про паспорт. Ні, проблем не буде», - каже дівчина.



У готелі з патріотичною назвою «Україна», що на вулиці Словацького, Михайлу запропонували номер за трохи меншою ціною – 1400 гривень. Проте з російським паспортом також не відмовились заселити. Працівниця, яка підняла слухавку запевнила, що з поселенням в такому випадку проблем не буде.



Адміністраторка «MOJO Boutique hotel», що на Ковельській, 16, теж не відмовила у поселенні. Запропонувала одномісний стандарт за 1800 гривень або напівлюкс.



«Ні, думаю, проблем не буде. Ми раніше вже поселяли гостей з російськими паспортами і все було добре», – каже працівниця готелю.



«Срібні лелеки» – ще один відомий готельний комплекс у Луцьку. Він знаходиться на вулиці В'ячеслава Чорновола, 17. Тут також докладно розповіли про доступні варіанти номерів, про те, що входить у бронювання та цінову політику. Дівчинка, яка говорила з журналістом, навіть не розгубилась, коли її запитали про поселення з російським паспортом і не відмовила. До слова, під час розмови говорила вона українською.



«Ні, проблем з цим не буде, головне, що є відповідний документ», – каже адміністраторка.



На вулиці Гаврилюка, 3а, знаходиться «Ribas Rooms Hotel». Його працівники напрочуд доброзичливо відреагували на запитання про поселення з паспортом країни-агресорки.



«Зі сніданком буде 1600 гривень, проблем з російським паспортом не буде», – зазначила працівниця.



Рекреаційний комплекс «Рестпарк», що знаходиться за містом, на вулиці Рівненській, 135, поселити нашого вигаданого росіянина також не відмовився. Як і в інших готелях, тут нам запропонували декілька варіантів номерів на вибір. Ми обрали кімнату, яка коштує 900 гривень за добу зі сніданком. Проте після того, як ми сказали, що є громадянами рф, дівчина одразу знітилась. Вона повідомила, що мусить уточнити цю інформацію у директора. Нам передзвонили за декілька хвилин і погодились поселити.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку вирішили перевірити принциповість готелів у місті.Журналіст називався вигаданим, який приїхав з Польщі і йому терміново необхідне місце для ночівлі. Проте молодий хлопець за національністю не поляк, а, на жаль, росіянин. Для перевірки обрали усім відомі готельні комплекси міста –та ще декілька інших, - пише Конкурент. став першим готелем, в який ми зателефонували. Він знаходиться на вулиці Кривий Вал. Там запропонували варіанти номерів для поселення, розповіли про додаткові послуги й здивувалися російському громадянству вигаданого Михайла. Дівчина, що з нами розмовляла, спочатку розгубилась, але все ж таки поселити не відмовилась, а запропонувала нам оформити номер на інші документи.Наступним був, що на вулиці Набережній. Хотіли замовити двомісний номер. Адміністратор розповіла, що станом на 27 квітня, вільним був лише один такий – за 1600 гривень. Повідомили, що кожен гість має показати документи, а на запитання, чи не буде проблем, якщо паспорти російські, спочатку дівчина завагалась, проте запевнила, що проблем не буде.«Є двомісний, 1600 гривень за одну ніч. Зачекайте, я мушу перевірити інформацію про паспорт. Ні, проблем не буде», - каже дівчина.У готелі з патріотичною назвою, що на вулиці Словацького, Михайлу запропонували номер за трохи меншою ціною – 1400 гривень. Проте з російським паспортом також не відмовились заселити. Працівниця, яка підняла слухавку запевнила, що з поселенням в такому випадку проблем не буде.Адміністраторка, що на Ковельській, 16, теж не відмовила у поселенні. Запропонувала одномісний стандарт за 1800 гривень або напівлюкс.«Ні, думаю, проблем не буде. Ми раніше вже поселяли гостей з російськими паспортами і все було добре», – каже працівниця готелю.– ще один відомий готельний комплекс у Луцьку. Він знаходиться на вулиці В'ячеслава Чорновола, 17. Тут також докладно розповіли про доступні варіанти номерів, про те, що входить у бронювання та цінову політику. Дівчинка, яка говорила з журналістом, навіть не розгубилась, коли її запитали про поселення з російським паспортом і не відмовила. До слова, під час розмови говорила вона українською.«Ні, проблем з цим не буде, головне, що є відповідний документ», – каже адміністраторка.На вулиці Гаврилюка, 3а, знаходиться. Його працівники напрочуд доброзичливо відреагували на запитання про поселення з паспортом країни-агресорки.«Зі сніданком буде 1600 гривень, проблем з російським паспортом не буде», – зазначила працівниця.Рекреаційний комплекс, що знаходиться за містом, на вулиці Рівненській, 135, поселити нашого вигаданого росіянина також не відмовився. Як і в інших готелях, тут нам запропонували декілька варіантів номерів на вибір. Ми обрали кімнату, яка коштує 900 гривень за добу зі сніданком. Проте після того, як ми сказали, що є громадянами рф, дівчина одразу знітилась. Вона повідомила, що мусить уточнити цю інформацію у директора. Нам передзвонили за декілька хвилин і погодились поселити.

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