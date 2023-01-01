У центрі Луцька затримали чоловіка, який нібито чіплявся до неповнолітньої

У центрі Луцька затримали чоловіка, який нібито чіплявся до неповнолітньої
Учора, 2 травня, близько 20 години, на вулиці Лесі Українки, що у Луцьку, чоловік нібито чіплявся до неповнолітньої. Його затримав батько дівчини.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці.

За їхніми словами, на місці інциденту працювали патрульні з роти тактико-оперативного реагування (ТОР) та медики.

У патрульній поліції Волинської області журналістам видання розповіли, що такий виклик на лінію 102 дійсно надходив.
У центрі Луцька затримали чоловіка, який нібито чіплявся до неповнолітньої

У пресслужбі також додали, що порушник поскаржився на стан здоров'я, тож його доставили до медичного закладу, де його оглянули лікарі. Стан здоров'я чоловіка без зауважень.
У центрі Луцька затримали чоловіка, який нібито чіплявся до неповнолітньої

Відомо, що громадянина доставили до Луцького районного управління поліції.

Деталі – згодом.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: поліція, ТОР, чіплявся до неповнолітньої, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Більшість наративів білоруської пропаганди співзвучні з кремлівськими, – експертка. ІНТЕРВ'Ю
«Напишіть Амінь». Як китайська секта вербує людей у фейсбуці, маніпулюючи емоційними дописами про війну
Які неправдиві кремлівські наративи транслює білоруська пропаганда
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Розширили категорії військовослужбовців, яких можуть звільнити від служби
Сьогодні, 14:05
Які готелі у Луцьку без проблем приймають на поселення росіян
Сьогодні, 13:35
У центрі Луцька затримали чоловіка, який нібито чіплявся до неповнолітньої
Сьогодні, 13:27
Волинські важкоатлетки стали чемпіонками України
Сьогодні, 13:16
Шахраї ошукали волинянку на 32 тисячі під виглядом оформлення допомоги з «Є-підтримки»
Сьогодні, 13:08
Схожі новини
У Луцьку 53-річний чоловік погрожував сусідові пістолетом У Луцьку 53-річний чоловік погрожував сусідові пістолетом
01 травень, 10:56
У Луцьку зіткнулися легковик та вантажівка. ФОТО У Луцьку зіткнулися легковик та вантажівка. ФОТО
27 квітень, 12:48
У Луцьку поліцейські спіймали наркокур’єра. ФОТО У Луцьку поліцейські спіймали наркокур’єра. ФОТО
27 квітень, 11:48
У Луцьку у ДТП травмувалися двоє пішоходів. ФОТО У Луцьку у ДТП травмувалися двоє пішоходів. ФОТО
27 квітень, 10:23
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині затримали водія, який вдвічі перевищив швидкість
Сьогодні, 14:40
 0
Воїну з Волині Євгену Ворошику просять присвоїти звання Героя України
Сьогодні, 14:30
 0
Розширили категорії військовослужбовців, яких можуть звільнити від служби
Сьогодні, 14:05
 0
Які готелі у Луцьку без проблем приймають на поселення росіян
Сьогодні, 13:35
 0
У центрі Луцька затримали чоловіка, який нібито чіплявся до неповнолітньої
Сьогодні, 13:27
 0
Медіа
відео
1/8