У центрі Луцька затримали чоловіка, який нібито чіплявся до неповнолітньої

Учора, 2 травня, близько 20 години, на вулиці Лесі Українки, що у Луцьку, чоловік нібито чіплявся до неповнолітньої. Його затримав батько дівчини.Про цеповідомили очевидці.За їхніми словами, на місці інциденту працювали патрульні з роти тактико-оперативного реагування (ТОР) та медики.У патрульній поліції Волинської області журналістам видання розповіли, що такий виклик на лінію 102 дійсно надходив.У пресслужбі також додали, що порушник поскаржився на стан здоров'я, тож його доставили до медичного закладу, де його оглянули лікарі. Стан здоров'я чоловіка без зауважень.Відомо, що громадянина доставили до Луцького районного управління поліції.Деталі – згодом.