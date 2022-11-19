Волинські важкоатлетки стали чемпіонками України
Сьогодні, 13:16
На чемпіонаті України з важкої атлетики дівчача команда з Волині до 17 років здобула перше загальнокомандне місце.
Про це Суспільному розповів тренер Віталій Волков.
Область на чемпіонаті України представляли вісім важкоатлеток.
Їхній результат:
- у ваговій категорії 45 кілограмів третє місце здобула Ірина Гаврилюк;
- у ваговій категорії 55 кілограмів друге місце у Вікторії Степанюк;
- у ваговій категорії 64 кілограми перше місце у Марії Чмух;
- у ваговій категорії 71 кілограм перше місце в Анни Король;
- у ваговій категорії 76 кілограмів друге місце у Карини Кривдік;
- у ваговій категорії 81 кілограм перше місце у Софії Козак.
Нагадаємо, також команда дівчат до 15 років на змаганнях зайняла третє загальнокомандне місце та встановили два нових рекорди України. Один із них встановила Катерина Малащук у ваговій категорії 45 кілограмів та підняла у ривку штангу вагою в 64 кілограми. Інший в Олександри Чмух у категорії 64 кілограми спортсменка здобула перемогу та встановила новий рекорд України у ривку 77 кілограмів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це Суспільному розповів тренер Віталій Волков.
Область на чемпіонаті України представляли вісім важкоатлеток.
Їхній результат:
- у ваговій категорії 45 кілограмів третє місце здобула Ірина Гаврилюк;
- у ваговій категорії 55 кілограмів друге місце у Вікторії Степанюк;
- у ваговій категорії 64 кілограми перше місце у Марії Чмух;
- у ваговій категорії 71 кілограм перше місце в Анни Король;
- у ваговій категорії 76 кілограмів друге місце у Карини Кривдік;
- у ваговій категорії 81 кілограм перше місце у Софії Козак.
Нагадаємо, також команда дівчат до 15 років на змаганнях зайняла третє загальнокомандне місце та встановили два нових рекорди України. Один із них встановила Катерина Малащук у ваговій категорії 45 кілограмів та підняла у ривку штангу вагою в 64 кілограми. Інший в Олександри Чмух у категорії 64 кілограми спортсменка здобула перемогу та встановила новий рекорд України у ривку 77 кілограмів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Які готелі у Луцьку без проблем приймають на поселення росіян
Сьогодні, 13:35
Волинські важкоатлетки стали чемпіонками України
Сьогодні, 13:16
Шахраї ошукали волинянку на 32 тисячі під виглядом оформлення допомоги з «Є-підтримки»
Сьогодні, 13:08
Зеленський несподівано приїхав до Фінляндії
Сьогодні, 12:44
Медіа