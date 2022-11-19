Волинські важкоатлетки стали чемпіонками України





Про це Віталій Волков.



Область на чемпіонаті України представляли вісім важкоатлеток.



Їхній результат:



- у ваговій категорії 45 кілограмів третє місце здобула Ірина Гаврилюк;

- у ваговій категорії 55 кілограмів друге місце у Вікторії Степанюк;

- у ваговій категорії 64 кілограми перше місце у Марії Чмух;

- у ваговій категорії 71 кілограм перше місце в Анни Король;

- у ваговій категорії 76 кілограмів друге місце у Карини Кривдік;

- у ваговій категорії 81 кілограм перше місце у Софії Козак.



Нагадаємо, також команда дівчат до 15 років на змаганнях зайняла третє загальнокомандне місце та встановили два нових рекорди України.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На чемпіонаті України з важкої атлетики дівчача команда з Волині до 17 років здобула перше загальнокомандне місце.Про це Суспільному розповів тренерОбласть на чемпіонаті України представляли вісім важкоатлеток.Їхній результат:- у ваговій категорії 45 кілограмів третє місце здобула- у ваговій категорії 55 кілограмів друге місце у- у ваговій категорії 64 кілограми перше місце у- у ваговій категорії 71 кілограм перше місце в- у ваговій категорії 76 кілограмів друге місце у- у ваговій категорії 81 кілограм перше місце уНагадаємо, також команда дівчат до 15 років на змаганнях зайняла третє загальнокомандне місце та встановили два нових рекорди України. Один із них встановила Катерина Малащук у ваговій категорії 45 кілограмів та підняла у ривку штангу вагою в 64 кілограми. Інший в Олександри Чмух у категорії 64 кілограми спортсменка здобула перемогу та встановила новий рекорд України у ривку 77 кілограмів.

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