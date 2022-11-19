Волинські важкоатлетки стали чемпіонками України

Волинські важкоатлетки стали чемпіонками України
На чемпіонаті України з важкої атлетики дівчача команда з Волині до 17 років здобула перше загальнокомандне місце.

Про це Суспільному розповів тренер Віталій Волков.

Область на чемпіонаті України представляли вісім важкоатлеток.

Їхній результат:

- у ваговій категорії 45 кілограмів третє місце здобула Ірина Гаврилюк;
- у ваговій категорії 55 кілограмів друге місце у Вікторії Степанюк;
- у ваговій категорії 64 кілограми перше місце у Марії Чмух;
- у ваговій категорії 71 кілограм перше місце в Анни Король;
- у ваговій категорії 76 кілограмів друге місце у Карини Кривдік;
- у ваговій категорії 81 кілограм перше місце у Софії Козак.

Нагадаємо, також команда дівчат до 15 років на змаганнях зайняла третє загальнокомандне місце та встановили два нових рекорди України. Один із них встановила Катерина Малащук у ваговій категорії 45 кілограмів та підняла у ривку штангу вагою в 64 кілограми. Інший в Олександри Чмух у категорії 64 кілограми спортсменка здобула перемогу та встановила новий рекорд України у ривку 77 кілограмів.

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Теги: чемпіонат України, важка атлетика, Волинь
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