Спортсменка з Волині встановила новий рекорд України

Спортсменка з Волині встановила новий рекорд України
Важкоатлетка Катерина Малащук з Камінь-Каширського району встановила новий рекорд України у ривку серед дівчат до 15 років.

Про це повідомляють в обласній школі вищої спортивної майстерності.

Волинянка виборола перемогу у ваговій категорії 45 кілограмів та підняла у ривку штангу вагою в 64 кілограми.

Новий рекорд України Катерина Малащук встановила у перший змагальний день чемпіонату України з важкої атлетики серед юнаків і дівчат віком до 15 та до 17, який триває у Луцьку.


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Теги: важка атлетика, рекорд, Волинь
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