Спортсменка з Волині встановила новий рекорд України
Сьогодні, 21:30
Важкоатлетка Катерина Малащук з Камінь-Каширського району встановила новий рекорд України у ривку серед дівчат до 15 років.
Про це повідомляють в обласній школі вищої спортивної майстерності.
Волинянка виборола перемогу у ваговій категорії 45 кілограмів та підняла у ривку штангу вагою в 64 кілограми.
Новий рекорд України Катерина Малащук встановила у перший змагальний день чемпіонату України з важкої атлетики серед юнаків і дівчат віком до 15 та до 17, який триває у Луцьку.
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Про це повідомляють в обласній школі вищої спортивної майстерності.
Волинянка виборола перемогу у ваговій категорії 45 кілограмів та підняла у ривку штангу вагою в 64 кілограми.
Новий рекорд України Катерина Малащук встановила у перший змагальний день чемпіонату України з важкої атлетики серед юнаків і дівчат віком до 15 та до 17, який триває у Луцьку.
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