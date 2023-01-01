На Волині відкрили оновлену прикордонну комендатуру. ФОТО

На Волині відкрили оновлену прикордонну комендатуру. ФОТО
2 травня на Волині урочисто відкрили оновлений прикордонний підрозділ, до якого входять п’ять прикордонних застав. Вони охороняють понад сотню кілометрів кордону з Білоруссю.

Про це повідомили в Держприкордонслужбі України.

Ділянка надійно укріплена та оснащена камерами відеонагляду. Під час ремонту було відновлено адміністративну будівлю, бокс для автомобільної техніки, споруди господарчого призначення, а також облаштовано модульне містечко.

Начальник прикордонного загону Сергій Лозінський подякував усім, хто долучився до розбудови підрозділу, та вручив військовослужбовцям нагороди.

Гостям комендатури прикордонники продемонстрували озброєння та техніку, яку використовують під час охорони та оборони державного кордону. Начальник Волинської ОВА Юрій Погуляйко та очільник облради Григорій Недопад вручили військовим ключі від чотирьох автомобілів підвищеної прохідності.

Принагідно митрополит Луцький та Волинський Михаїл звершив чин освячення каплички на честь Покрови Пресвятої Богородиці. Її збудували на території військового містечка.

Також присутні долучилися до озеленення території прикордонної комендатури. Разом з прикордонниками гості посадили десяток декоративних дерев.

На Волині відкрили оновлену прикордонну комендатуру. ФОТО


На Волині відкрили оновлену прикордонну комендатуру. ФОТО


На Волині відкрили оновлену прикордонну комендатуру. ФОТО

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Теги: комендатура, Волинь
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