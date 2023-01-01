На Волині попрощалися з Героями Сергієм Жуком та Володимиром Семенюком

На Волині попрощалися з Героями Сергієм Жуком та Володимиром Семенюком
Сьогодні, 2 травня, у Ковельській громаді попрощалися із захисниками, які з військового строю ідуть в Небесне Воїнство.

Про це повідомили в Ковельській міській раді.

Сергій Жук та Володимир Семенюк – обоє ковельчани, хоча жили на різних вулицях, навчалися у різних школах, але їхні життєві долі переплела війна.

Перший бойовий досвід чоловіки отримали ще у 2014-2015 роках, коли були учасниками АТО. Тоді все минулося, вони повернулися додому, до рідних. Працювали, складали плани на мирне життя, доки не настало 24 лютого.

Понад рік Сергій та Володимир були бійцями тероборони. Передислокація. Їхню частину відправили на передові позиції. І звідти надійшла страшна звістка – загинули. Їхні усмішки, бажання жити, здійснювати мрії вмить обірвала війна.

Сергій Жук народився і виріс у Ковелі, навчався в ліцеї №3. Здобув у профтехучилищі фах зварювальника, потім працював на м’ясокомбінаті, ПТМ «Ковельтепло», за кордоном.Сергій мріяв повернутись у рідний Ковель, каже його побратим Олександр Вакуленко, щоб обійняти дочок, внучку. Не судилося.

Володимир Семенюк зовсім ще молодий. Хлопець навчався у ліцеї №13, здобув фах механіка у промислово-економічному коледжі. Працював у приватній фірмі «Юкон», пізніше – на залізниці, як його дідусь.

На Волині попрощалися з Героями Сергієм Жуком та Володимиром Семенюком


На Волині попрощалися з Героями Сергієм Жуком та Володимиром Семенюком


На Волині попрощалися з Героями Сергієм Жуком та Володимиром Семенюком

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: війна, росія, Україна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Більшість наративів білоруської пропаганди співзвучні з кремлівськими, – експертка. ІНТЕРВ'Ю
«Напишіть Амінь». Як китайська секта вербує людей у фейсбуці, маніпулюючи емоційними дописами про війну
Які неправдиві кремлівські наративи транслює білоруська пропаганда
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Добрі новини від ВолиньPost за 2 травня
Сьогодні, 23:27
На Волині відкрили оновлену прикордонну комендатуру. ФОТО
Сьогодні, 23:00
На Волині попрощалися з Героями Сергієм Жуком та Володимиром Семенюком
Сьогодні, 22:20
Спортсменка з Волині встановила новий рекорд України
Сьогодні, 21:30
Волинянка зробила бізнес на виготовленні смаколиків
Сьогодні, 21:00
Схожі новини
«Якби в нас були F-16, нам би вдалось зберегти набагато більше життів наших солдат та цивільних», – Кулеба «Якби в нас були F-16, нам би вдалось зберегти набагато більше життів наших солдат та цивільних», – Кулеба
Сьогодні, 20:33
Ексклюзив із колонії, де утримують полонених «вагнерівців» Ексклюзив із колонії, де утримують полонених «вагнерівців»
Сьогодні, 19:30
Китаю потрібно підштовхнути Росію до виведення військ з України, – посол США Китаю потрібно підштовхнути Росію до виведення військ з України, – посол США
Сьогодні, 19:00
У Чаплинці на Херсонщині в катівні окупанти утримують цивільних, серед яких є неповнолітні. ЗВЕДЕННЯ ГЕНШТАБУ У Чаплинці на Херсонщині в катівні окупанти утримують цивільних, серед яких є неповнолітні. ЗВЕДЕННЯ ГЕНШТАБУ
Сьогодні, 18:42
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Добрі новини від ВолиньPost за 2 травня
Сьогодні, 23:27
 0
На Волині відкрили оновлену прикордонну комендатуру. ФОТО
Сьогодні, 23:00
 0
На Волині попрощалися з Героями Сергієм Жуком та Володимиром Семенюком
Сьогодні, 22:20
 0
Спортсменка з Волині встановила новий рекорд України
Сьогодні, 21:30
 0
Волинянка зробила бізнес на виготовленні смаколиків
Сьогодні, 21:00
 0
Медіа
відео
1/8