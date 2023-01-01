На Волині попрощалися з Героями Сергієм Жуком та Володимиром Семенюком

Сьогодні, 2 травня, у Ковельській громаді попрощалися із захисниками, які з військового строю ідуть в Небесне Воїнство.Про це повідомили в Ковельській міській раді.та– обоє ковельчани, хоча жили на різних вулицях, навчалися у різних школах, але їхні життєві долі переплела війна.Перший бойовий досвід чоловіки отримали ще у 2014-2015 роках, коли були учасниками АТО. Тоді все минулося, вони повернулися додому, до рідних. Працювали, складали плани на мирне життя, доки не настало 24 лютого.Понад рік Сергій та Володимир були бійцями тероборони. Передислокація. Їхню частину відправили на передові позиції. І звідти надійшла страшна звістка – загинули. Їхні усмішки, бажання жити, здійснювати мрії вмить обірвала війна.Сергій Жук народився і виріс у Ковелі, навчався в ліцеї №3. Здобув у профтехучилищі фах зварювальника, потім працював на м’ясокомбінаті, ПТМ «Ковельтепло», за кордоном.Сергій мріяв повернутись у рідний Ковель, каже його побратим, щоб обійняти дочок, внучку. Не судилося.Володимир Семенюк зовсім ще молодий. Хлопець навчався у ліцеї №13, здобув фах механіка у промислово-економічному коледжі. Працював у приватній фірмі «Юкон», пізніше – на залізниці, як його дідусь.