Волинянка зробила бізнес на виготовленні смаколиків

Волинянка зробила бізнес на виготовленні смаколиків
Підприємиця з Володимира Ольга Борисівна Оніщук – одна з тих, хто отримав гроші від держави на поліпшення власної справи.

Жінка займається випіканням кондитерських виробів. Про це повідомили у Володимир-Волинській філії Волинського обласного центру зайнятості.

Свою підприємницьку діяльність Ольга Оніщук розпочала в грудні 2022 року, саме перед початком повномасштабної війни. Спочатку, зважаючи на обставини, справи просувалися нелегко. В даній ситуації на допомогу прийшла програма безповоротних грантів для створення та розвитку власного бізнесу, яка стартувала в липні 2022 року.

Такою можливістю і скористалася Ольга Борисівна. Для участі у відборі на фінансування зареєструвалася і подала документи в мобільний додаток «Дія» у програмі «єРобота». У своєму бізнес-плані прописала створення двох робочих місць, що і є головною метою активної програми.

На даний час справа Ольги Оніщук переросла у повноцінне підприємство – виготовлення справжніх кондитерських смаколиків. Тепер кожен містянин знає, що може придбати смачний та якісний виріб, і це все завдяки грантовій програмі, яка стала дієвою допомогою від держави для розширення вже існуючого бізнесу.

Волинянка зробила бізнес на виготовленні смаколиків

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Теги: бізнес, кондитерські вироби, грант
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