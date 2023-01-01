Погода у Луцьку на завтра, 3 травня
Сьогодні, 20:00
У середу, 3 травня, у Луцьку весь день буде хмарним. Удень та ввечері йтиме дрібний дощ, який буде поступово посилюватися.
Про це повідомляє Sinoptik.
Температура повітря в обласному центрі коливатиметься від 9° до +14°.
Народний прогноз погоди: 3 травня відзначається день пам'яті Федора Трихіни. З давніх часів існує традиція у цей день поминати своїх померлих родичів і відвідувати кладовища. Спостерігаючи за погодою, наші пращури помітили, що дощ у цей день віщує хороший врожай.
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Про це повідомляє Sinoptik.
Температура повітря в обласному центрі коливатиметься від 9° до +14°.
Народний прогноз погоди: 3 травня відзначається день пам'яті Федора Трихіни. З давніх часів існує традиція у цей день поминати своїх померлих родичів і відвідувати кладовища. Спостерігаючи за погодою, наші пращури помітили, що дощ у цей день віщує хороший врожай.
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