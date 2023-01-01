Погода у Луцьку на завтра, 3 травня

У середу, 3 травня, у Луцьку весь день буде хмарним. Удень та ввечері йтиме дрібний дощ, який буде поступово посилюватися.Про це повідомляє Sinoptik.Температура повітря в обласному центрі коливатиметься від 9° до +14°.3 травня відзначається день пам'яті Федора Трихіни. З давніх часів існує традиція у цей день поминати своїх померлих родичів і відвідувати кладовища. Спостерігаючи за погодою, наші пращури помітили, що дощ у цей день віщує хороший врожай.