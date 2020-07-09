Зеленський несподівано приїхав до Фінляндії

Зеленський несподівано приїхав до Фінляндії
Президент України Володимир Зеленський прибув з несподіваним візитом до Фінляндії для участі у Нордично-українському саміті лідерів та низки двосторонніх зустрічей.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Близько опівдня 3 травня офіс президента Фінляндії розмістив оголошення про візит Володимира Зеленського, а суспільний мовник Yle анонсував трансляцію з-під президентського палацу у Гельсінкі на 12 годину – в одному часовому поясі з Києвом. Згодом уточнили, що трансляція почнеться о 13.00.

О 13:00 має відбутися спільна пресконференція президента Фінляндії Саулі Нііністьо та Володимира Зеленського.

У комюніке від офісу президента Фінляндії зазначають, що на зустрічі вони обговорять підтримку України в обороні від російської агресії, двосторонні відносини та поточну геополітичну ситуацію.

На робочому обіді будуть присутні також прем’єрка Санна Марін і міністр закордонних справ Пекка Хаавісто. Згодом Зеленський зустрінеться зі спікером парламенту Петтері Орпо – ймовірним наступним прем’єром Фінляндії.

Після обіду президенти візьмуть участь у Нордично-українському саміті лідерів, де будуть також прем’єр Швеції Ульф Крістерссон, прем’єр Норвегії Йонас Гар Стьоре, прем’єрка Данії Метте Фредеріксен та прем’єрка Ісландії Катрін Якобсдоттір.

На зустрічі говоритимуть про поточну воєнну ситуацію, підтримку України північними союзниками, перспективи європейської та євроатлантичної інтеграції України, реалізацію української ініціативи із забезпечення справедливого миру (вочевидь, йдеться про так звану "формулу миру", запропоновану Києвом). Окрім того, відбудуться двосторонні зустрічі Зеленського з лідерами північноєвропейських держав.

Після саміту також буде спільна пресконференція лідерів.

Нагадаємо, що Володимир Зеленський у квітні побував з візитом на Волині, зокрема на кордоні з Білоруссю та Польщею.

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Теги: Зеленський, Фінляндія, візит
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