Волинські поліцейські батальйону «Захід» отримали потужний дизельний генератор. ФОТО

Завдяки профспілці волинські поліцейські батальйону «Захід» отримали потужний дизельний генератор. Цінний подарунок отримали, дякуючи небайдужим волонтерським організаціям, зокрема Operation White Stork.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.За словами очільниці профспілки, генератор уже прибув в батальйон до наших бійців.Окрім того, постійно допомагає працівникам поліції - членам профспілки і ГО «Центр Медичних Інновацій», надаючи укомплектовані тактичні медичні аптечки та рюкзаки бойових медиків. Такі речі на війні конче необхідні, щоб уберегти життя.«Поки не виженемо ворога і не очистимо українську землю від рашистів, ми зобов’язані з тилу допомагати і підтримувати тих, хто стоїть попереду», - переконана Наталія Горошко.