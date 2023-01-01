Волинські поліцейські батальйону «Захід» отримали потужний дизельний генератор. ФОТО
Сьогодні, 12:07
Завдяки профспілці волинські поліцейські батальйону «Захід» отримали потужний дизельний генератор. Цінний подарунок отримали, дякуючи небайдужим волонтерським організаціям, зокрема Operation White Stork.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
За словами очільниці профспілки Наталії Горошко, генератор уже прибув в батальйон до наших бійців.
Окрім того, постійно допомагає працівникам поліції - членам профспілки і ГО «Центр Медичних Інновацій», надаючи укомплектовані тактичні медичні аптечки та рюкзаки бойових медиків. Такі речі на війні конче необхідні, щоб уберегти життя.
«Поки не виженемо ворога і не очистимо українську землю від рашистів, ми зобов’язані з тилу допомагати і підтримувати тих, хто стоїть попереду», - переконана Наталія Горошко.
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Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
За словами очільниці профспілки Наталії Горошко, генератор уже прибув в батальйон до наших бійців.
Окрім того, постійно допомагає працівникам поліції - членам профспілки і ГО «Центр Медичних Інновацій», надаючи укомплектовані тактичні медичні аптечки та рюкзаки бойових медиків. Такі речі на війні конче необхідні, щоб уберегти життя.
«Поки не виженемо ворога і не очистимо українську землю від рашистів, ми зобов’язані з тилу допомагати і підтримувати тих, хто стоїть попереду», - переконана Наталія Горошко.
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