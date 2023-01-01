7 травня у волинському драмтеатрі покажуть довгоочікувану прем'єру – «Казковий день Лілеї»

7 травня у волинському драмтеатрі покажуть довгоочікувану прем'єру – «Казковий день Лілеї»
Уже в неділю, 7 травня, Волинський академічний обласний український музично-драматичний театр імені Тараса Шевченка запрошує на веселу феєрію «Казковий день Лілеї».

Про це повідомляють на сайті театру.

Прем'єрні покази для наймолодших глядачів та глядачок відбудуться у волинському драмтеатрі 7 та 13 травня. Режисер-постановник феєрії – Павло Гарбуз.

«Що робити, коли сім'я псує всі мрії? Коли родина вирішує, як маєш виглядати, і решту важливих запитань? Ця інтерактивна феєрія за мотивами казок світу не дає порад, як діяти, коли найближчі не зважають на бачення іншого. Ця постановка – це історія одного вдалого святкування та непокорі звичкам елітної родини, що псують життя підростаючого покоління. Це приклад, як зробити крок назустріч змінам, прагнення до досягнень, про спробу пошуку справжнього себе у навколишньому світі», – йдеться в анонсі.

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7 травня у волинському драмтеатрі покажуть довгоочікувану прем'єру – «Казковий день Лілеї»

Квитки доступні на сайті https://bit.ly/3Zdaazl,
або за вказаними номерами телефонів: +38(0332)725460 та +38(0332)725303.

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Теги: театр, вистави Луцьк
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