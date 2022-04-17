Росія завдала удару по єдиному робочому гіпермаркету у Херсоні: є загиблі

Росія завдала удару по єдиному робочому гіпермаркету у Херсоні: є загиблі
У середу, 3 травня, росіяни знову атакували Херсон та завдали удару по єдиному гіпермаркету, який працював. Внаслідок атаки ворога загинули працівники та відвідувачі закладу.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства внутрішніх справ.

За словами очільника відомства Ігоря Клименка, атакували Херсон близько 11-ї години.

«Троє загиблих, п’ятеро поранених станом на зараз. Це працівники та відвідувачі закладу. Всі оперативні служби на місці. Надають допомогу людям. З російськими вбивцями не можна домовлятися. Їх потрібно притягнути до відповідальності. Або знищити», - зазначив Ігор Клименко.

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Теги: Харків, війна, загиблі, авіаудар
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