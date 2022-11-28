У Луцьку запрацюють камери автофіксації швидкості. АДРЕСИ
Сьогодні, 11:40
На території Луцької громади впровадять систему автофіксації порушень правил дорожнього руху.
Відповідне рішення ухвалили під час засідання виконкому міськради.
Чиновники вирішили встановити прилади контролю, які забезпечують в автоматичному режимі фотозйомку або відеозапис подій, що містять ознаки адміністративних правопорушень у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху за такими адресами:
- вулиця Конякіна, 17;
- вулиця Карпенка-Карого (навпроти будинку 6);
- вулиця Ковельська, 144 та 147;
- село Забороль на 82 км+575 автодороги Н-22.
У проєкті рішення йдеться, що 10% надходжень до бюджету громади припадає саме на штрафи від порушень ПДР, тому таке рішення сприятиме додатковому надходженню коштів до місцевого бюджету.
Нагадаємо, на дорогах Луцька і Волині запрацювали камери, які фіксують перевищення швидкості.
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Відповідне рішення ухвалили під час засідання виконкому міськради.
Чиновники вирішили встановити прилади контролю, які забезпечують в автоматичному режимі фотозйомку або відеозапис подій, що містять ознаки адміністративних правопорушень у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху за такими адресами:
- вулиця Конякіна, 17;
- вулиця Карпенка-Карого (навпроти будинку 6);
- вулиця Ковельська, 144 та 147;
- село Забороль на 82 км+575 автодороги Н-22.
У проєкті рішення йдеться, що 10% надходжень до бюджету громади припадає саме на штрафи від порушень ПДР, тому таке рішення сприятиме додатковому надходженню коштів до місцевого бюджету.
Нагадаємо, на дорогах Луцька і Волині запрацювали камери, які фіксують перевищення швидкості.
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