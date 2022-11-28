У Луцьку запрацюють камери автофіксації швидкості. АДРЕСИ





Відповідне рішення ухвалили під час засідання виконкому міськради.



Чиновники вирішили встановити прилади контролю, які забезпечують в автоматичному режимі фотозйомку або відеозапис подій, що містять ознаки адміністративних правопорушень у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху за такими адресами:



- вулиця Конякіна, 17;

- вулиця Карпенка-Карого (навпроти будинку 6);

- вулиця Ковельська, 144 та 147;

- село Забороль на 82 км+575 автодороги Н-22.



У проєкті рішення йдеться, що 10% надходжень до бюджету громади припадає саме на штрафи від порушень ПДР, тому таке рішення сприятиме додатковому надходженню коштів до місцевого бюджету.



Нагадаємо,

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На території Луцької громади впровадять систему автофіксації порушень правил дорожнього руху.Відповідне рішення ухвалили під час засідання виконкому міськради.Чиновники вирішили встановити прилади контролю, які забезпечують в автоматичному режимі фотозйомку або відеозапис подій, що містять ознаки адміністративних правопорушень у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху за такими адресами:- вулиця Конякіна, 17;- вулиця Карпенка-Карого (навпроти будинку 6);- вулиця Ковельська, 144 та 147;- село Забороль на 82 км+575 автодороги Н-22.У проєкті рішення йдеться, що 10% надходжень до бюджету громади припадає саме на штрафи від порушень ПДР, тому таке рішення сприятиме додатковому надходженню коштів до місцевого бюджету.Нагадаємо, на дорогах Луцька і Волині запрацювали камери, які фіксують перевищення швидкості.

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