На дорогах Луцька і Волині запрацювали камери, які фіксують перевищення швидкості. АДРЕСИ
01 травень, 22:57
На дорогах Волині відновили роботу шість комплексів автоматичної фіксації перевищення швидкості.
Чотири такі камери розташовані в Луцьку, ще дві – в Луцькому районі. Про це Суспільному розповіла старша інспекторка патрульної поліції Анна Цисюк.
Прилади контролю "КАСКАД" працюють за такими адресами, де обмеження швидкості 50 км/год:
Луцьк, вулиця Ковельська, 144 у напрямку вулиці Старицького;
Луцьк, вулиця Ковельська, 147 у напрямку вулиці Лєскова;
Луцьк, вулиця Конякіна, 18-А у напрямку вулиці Ківерцівська;
Луцьк, вулиця В'ячеслава Чорновола, 17 (Карпенка-Карого) у напрямку вулиці Петра Маха;
село Забороль (на 82 км+575 автодороги Н-22 у напрямку Луцька);
село Копачівка (на 129 км+788 автодороги М-19 у напрямку Ковеля).
Зі слів інспекторки патрульної поліції, для водіїв, котрі перевищили дозволену швидкість на цих ділянках більш як на 20 км/год, передбачений штраф у розмірі 340 гривень із пільговим періодом сплати – 10 днів.
"Такі камери працюють цілодобово: фіксують правопорушення і вночі. Переглянути повідомлення про штрафи можна у застосунках Дія, Монобанк, Приватбанк, у чат-ботах у Телеграмі і через сервісний центр МВС України", – зазначила Анна Цисюк.
Інспекторка патрульної поліції додала, що за січень-березень цього року через перевищення швидкості на Волині сталося 238 автопригод, у яких травмувалися 73 людини, ще 12 загинули.
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Чотири такі камери розташовані в Луцьку, ще дві – в Луцькому районі. Про це Суспільному розповіла старша інспекторка патрульної поліції Анна Цисюк.
Прилади контролю "КАСКАД" працюють за такими адресами, де обмеження швидкості 50 км/год:
Луцьк, вулиця Ковельська, 144 у напрямку вулиці Старицького;
Луцьк, вулиця Ковельська, 147 у напрямку вулиці Лєскова;
Луцьк, вулиця Конякіна, 18-А у напрямку вулиці Ківерцівська;
Луцьк, вулиця В'ячеслава Чорновола, 17 (Карпенка-Карого) у напрямку вулиці Петра Маха;
село Забороль (на 82 км+575 автодороги Н-22 у напрямку Луцька);
село Копачівка (на 129 км+788 автодороги М-19 у напрямку Ковеля).
Зі слів інспекторки патрульної поліції, для водіїв, котрі перевищили дозволену швидкість на цих ділянках більш як на 20 км/год, передбачений штраф у розмірі 340 гривень із пільговим періодом сплати – 10 днів.
"Такі камери працюють цілодобово: фіксують правопорушення і вночі. Переглянути повідомлення про штрафи можна у застосунках Дія, Монобанк, Приватбанк, у чат-ботах у Телеграмі і через сервісний центр МВС України", – зазначила Анна Цисюк.
Інспекторка патрульної поліції додала, що за січень-березень цього року через перевищення швидкості на Волині сталося 238 автопригод, у яких травмувалися 73 людини, ще 12 загинули.
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