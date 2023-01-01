На дорогах Луцька і Волині запрацювали камери, які фіксують перевищення швидкості. АДРЕСИ





Чотири такі камери розташовані в Луцьку, ще дві – в Луцькому районі. Про це Анна Цисюк.



Прилади контролю "КАСКАД" працюють за такими адресами, де обмеження швидкості 50 км/год:



Луцьк, вулиця Ковельська, 144 у напрямку вулиці Старицького;

Луцьк, вулиця Ковельська, 147 у напрямку вулиці Лєскова;

Луцьк, вулиця Конякіна, 18-А у напрямку вулиці Ківерцівська;

Луцьк, вулиця В'ячеслава Чорновола, 17 (Карпенка-Карого) у напрямку вулиці Петра Маха;

село Забороль (на 82 км+575 автодороги Н-22 у напрямку Луцька);

село Копачівка (на 129 км+788 автодороги М-19 у напрямку Ковеля).



Зі слів інспекторки патрульної поліції, для водіїв, котрі перевищили дозволену швидкість на цих ділянках більш як на 20 км/год, передбачений штраф у розмірі 340 гривень із пільговим періодом сплати – 10 днів.



"Такі камери працюють цілодобово: фіксують правопорушення і вночі. Переглянути повідомлення про штрафи можна у застосунках Дія, Монобанк, Приватбанк, у чат-ботах у Телеграмі і через сервісний центр МВС України", – зазначила Анна Цисюк.



Інспекторка патрульної поліції додала, що за січень-березень цього року через перевищення швидкості на Волині сталося 238 автопригод, у яких травмувалися 73 людини, ще 12 загинули.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На дорогах Волині відновили роботу шість комплексів автоматичної фіксації перевищення швидкості.Чотири такі камери розташовані в Луцьку, ще дві – в Луцькому районі. Про це Суспільном у розповіла старша інспекторка патрульної поліціїПрилади контролю "КАСКАД" працюють за такими адресами, де обмеження швидкості 50 км/год:Луцьк, вулиця Ковельська, 144 у напрямку вулиці Старицького;Луцьк, вулиця Ковельська, 147 у напрямку вулиці Лєскова;Луцьк, вулиця Конякіна, 18-А у напрямку вулиці Ківерцівська;Луцьк, вулиця В'ячеслава Чорновола, 17 (Карпенка-Карого) у напрямку вулиці Петра Маха;село Забороль (на 82 км+575 автодороги Н-22 у напрямку Луцька);село Копачівка (на 129 км+788 автодороги М-19 у напрямку Ковеля).Зі слів інспекторки патрульної поліції, для водіїв, котрі перевищили дозволену швидкість на цих ділянках більш як на 20 км/год, передбачений штраф у розмірі 340 гривень із пільговим періодом сплати – 10 днів."Такі камери працюють цілодобово: фіксують правопорушення і вночі. Переглянути повідомлення про штрафи можна у застосунках Дія, Монобанк, Приватбанк, у чат-ботах у Телеграмі і через сервісний центр МВС України", – зазначила Анна Цисюк.Інспекторка патрульної поліції додала, що за січень-березень цього року через перевищення швидкості на Волині сталося 238 автопригод, у яких травмувалися 73 людини, ще 12 загинули.

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