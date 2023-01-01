Про квіти, молитву і «листи щастя»: добрі новини від ВолиньPost за 1 травня

Тішимось, що ділимося з вами добрими новинами вже 433 дні поспіль! Ми вдячні кожному і кожній, хто до них причетний.Сьогодні, 1 травня, ми писали про таке:Ще донедавна пересадку внутрішніх органів хворі, які мали особливі проблеми зі здоров’ям, називали фантастикою. Багаті могли собі оплатити операцію за кордоном, а селяни навіть до Києва боялися їхати, бо не мали з чим. Рік тому у Волинській обласній клінічній лікарні почав діяти центр трансплантації. Відтоді тут пересадили 24 нирки і 3 серця.Як їх знаходять, хто може стати донором для хворого – розповіла колегам із «Вісника» трансплантка-координаторкаРосія у загарбницькій війні проти України втратила уже 190 960 військових. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 01.05.23 орієнтовно склали:- особового складу – близько 190 960 (+450) осіб,- танків – 3 700 (+1) од,- бойових броньованих машин – 7 192 (+3) од,- артилерійських систем – 2 921 (+7) од,- РСЗВ – 544 (+0) од,- засобів ППО – 295 (+0) од,- літаків – 308 (+0) од,- гелікоптерів – 294 (+0) од,- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2 476 (+1),- крилатих ракет – 932 (+0) од,- кораблів/катерів – 18 (+0) од,- автомобільної техніки та автоцистерн – 5 845 (+3) од,- спеціальної техніки – 359 (+2) од.Артилеристи Волинської бригади тероборони, яка продовжує успішно виконувати бойові завдання на сході України, не втомлюються надсилати ворогам «листи щастя».«Після одержання адресатами вони перетворюються на пільгові перепустки до пекла – власникам таких перепусток (особисто підписаних волинськими «богами війни»!) чортяки гарантують цілодобове перебування у казанах з найгарячішою смолою», – пишуть на офіційній сторінці 100 ОМБр у фейсбуці.Як повідомляють організатори, час роботи тюльпанового поля – щодня з 4 по 14 травня з 10 до 19 години.Вартість вхідних квитків:- 100 грн – дорослий- 50 грн – дитячий (від 7 до 13 років)- дошкільнята – безкоштовно.«Якось приїхали на передову передати дрон. Тут раптом прийшов наказ хлопцям іти в бій. Ми з капеланом запропонували разом помолитися. Старший відповів, що ніколи, й з усіх солдатів із нами залишився тільки один. Згодом ми були просто шоковані, коли дізналися, що із 6 чоловіків живим залишився саме той, що з нами молився. Сила молитви велика, тому ми віримо у заступництво Всевишнього й Перемога буде за нами», – пригадує1 травня 2023 року відзначає 100-річчя від дня народження мешканець ЛуцькаВідомо, що з нагоди дня народження, у рамках Програми соціального захисту населення Луцької міської територіальної громади на 2023-2025 роки, ювіляру виплачена одноразова грошова допомога.Редакція Інформаційного агентства ВолиньPost вітає Василя Івановича з ювілеєм і зичить міцного здоров'я!На Волинь із архіпастирським візитом прибуде митрополит Епіфаній, предстоятель ПЦУ відвідає Володимирщину.