Про квіти, молитву і «листи щастя»: добрі новини від ВолиньPost за 1 травня
01 травень, 23:38
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Сьогодні, 1 травня, ми писали про таке:
Як у Волинській обласній лікарні киянка допомагає розвивати трансплантологію
Ще донедавна пересадку внутрішніх органів хворі, які мали особливі проблеми зі здоров’ям, називали фантастикою. Багаті могли собі оплатити операцію за кордоном, а селяни навіть до Києва боялися їхати, бо не мали з чим. Рік тому у Волинській обласній клінічній лікарні почав діяти центр трансплантації. Відтоді тут пересадили 24 нирки і 3 серця.
Як їх знаходять, хто може стати донором для хворого – розповіла колегам із «Вісника» трансплантка-координаторка Тетяна Мигалега.
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Росія вже втратила в Україні майже 191 тисячу військових
Росія у загарбницькій війні проти України втратила уже 190 960 військових. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 01.05.23 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 190 960 (+450) осіб,
- танків – 3 700 (+1) од,
- бойових броньованих машин – 7 192 (+3) од,
- артилерійських систем – 2 921 (+7) од,
- РСЗВ – 544 (+0) од,
- засобів ППО – 295 (+0) од,
- літаків – 308 (+0) од,
- гелікоптерів – 294 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2 476 (+1),
- крилатих ракет – 932 (+0) од,
- кораблів/катерів – 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5 845 (+3) од,
- спеціальної техніки – 359 (+2) од.
Волинські тероборонівці надсилають окупантам пільгові перепустки до пекла
Артилеристи Волинської бригади тероборони, яка продовжує успішно виконувати бойові завдання на сході України, не втомлюються надсилати ворогам «листи щастя».
«Після одержання адресатами вони перетворюються на пільгові перепустки до пекла – власникам таких перепусток (особисто підписаних волинськими «богами війни»!) чортяки гарантують цілодобове перебування у казанах з найгарячішою смолою», – пишуть на офіційній сторінці 100 ОМБр у фейсбуці.
Як працюватиме Волинська Голландія та скільки коштуватиме квиток
Як повідомляють організатори, час роботи тюльпанового поля – щодня з 4 по 14 травня з 10 до 19 години.
Вартість вхідних квитків:
- 100 грн – дорослий
- 50 грн – дитячий (від 7 до 13 років)
- дошкільнята – безкоштовно.
60-річний воїн-волонтер з Волині розповів про дивовижний випадок, який стався на передовій
«Якось приїхали на передову передати дрон. Тут раптом прийшов наказ хлопцям іти в бій. Ми з капеланом запропонували разом помолитися. Старший відповів, що ніколи, й з усіх солдатів із нами залишився тільки один. Згодом ми були просто шоковані, коли дізналися, що із 6 чоловіків живим залишився саме той, що з нами молився. Сила молитви велика, тому ми віримо у заступництво Всевишнього й Перемога буде за нами», – пригадує Євгеній Недищук.
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Брав участь у звільненні Польщі: сьогодні, 1 травня, лучанин святкує 100-річний ювілей
1 травня 2023 року відзначає 100-річчя від дня народження мешканець Луцька Василь Іванович Москаленко.
Відомо, що з нагоди дня народження, у рамках Програми соціального захисту населення Луцької міської територіальної громади на 2023-2025 роки, ювіляру виплачена одноразова грошова допомога.
Редакція Інформаційного агентства ВолиньPost вітає Василя Івановича з ювілеєм і зичить міцного здоров'я!
Оприлюднили програму візиту на Волинь предстоятеля ПЦУ митрополита Епіфанія
На Волинь із архіпастирським візитом прибуде митрополит Епіфаній, предстоятель ПЦУ відвідає Володимирщину.
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Сьогодні, 1 травня, ми писали про таке:
Як у Волинській обласній лікарні киянка допомагає розвивати трансплантологію
Ще донедавна пересадку внутрішніх органів хворі, які мали особливі проблеми зі здоров’ям, називали фантастикою. Багаті могли собі оплатити операцію за кордоном, а селяни навіть до Києва боялися їхати, бо не мали з чим. Рік тому у Волинській обласній клінічній лікарні почав діяти центр трансплантації. Відтоді тут пересадили 24 нирки і 3 серця.
Як їх знаходять, хто може стати донором для хворого – розповіла колегам із «Вісника» трансплантка-координаторка Тетяна Мигалега.
Аби прочитати повністю, натисніть на заголовок
Росія вже втратила в Україні майже 191 тисячу військових
Росія у загарбницькій війні проти України втратила уже 190 960 військових. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 01.05.23 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 190 960 (+450) осіб,
- танків – 3 700 (+1) од,
- бойових броньованих машин – 7 192 (+3) од,
- артилерійських систем – 2 921 (+7) од,
- РСЗВ – 544 (+0) од,
- засобів ППО – 295 (+0) од,
- літаків – 308 (+0) од,
- гелікоптерів – 294 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2 476 (+1),
- крилатих ракет – 932 (+0) од,
- кораблів/катерів – 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5 845 (+3) од,
- спеціальної техніки – 359 (+2) од.
Волинські тероборонівці надсилають окупантам пільгові перепустки до пекла
Артилеристи Волинської бригади тероборони, яка продовжує успішно виконувати бойові завдання на сході України, не втомлюються надсилати ворогам «листи щастя».
«Після одержання адресатами вони перетворюються на пільгові перепустки до пекла – власникам таких перепусток (особисто підписаних волинськими «богами війни»!) чортяки гарантують цілодобове перебування у казанах з найгарячішою смолою», – пишуть на офіційній сторінці 100 ОМБр у фейсбуці.
Як працюватиме Волинська Голландія та скільки коштуватиме квиток
Як повідомляють організатори, час роботи тюльпанового поля – щодня з 4 по 14 травня з 10 до 19 години.
Вартість вхідних квитків:
- 100 грн – дорослий
- 50 грн – дитячий (від 7 до 13 років)
- дошкільнята – безкоштовно.
60-річний воїн-волонтер з Волині розповів про дивовижний випадок, який стався на передовій
«Якось приїхали на передову передати дрон. Тут раптом прийшов наказ хлопцям іти в бій. Ми з капеланом запропонували разом помолитися. Старший відповів, що ніколи, й з усіх солдатів із нами залишився тільки один. Згодом ми були просто шоковані, коли дізналися, що із 6 чоловіків живим залишився саме той, що з нами молився. Сила молитви велика, тому ми віримо у заступництво Всевишнього й Перемога буде за нами», – пригадує Євгеній Недищук.
Аби прочитати інтерв'ю повністю, натисніть на заголовок
Брав участь у звільненні Польщі: сьогодні, 1 травня, лучанин святкує 100-річний ювілей
1 травня 2023 року відзначає 100-річчя від дня народження мешканець Луцька Василь Іванович Москаленко.
Відомо, що з нагоди дня народження, у рамках Програми соціального захисту населення Луцької міської територіальної громади на 2023-2025 роки, ювіляру виплачена одноразова грошова допомога.
Редакція Інформаційного агентства ВолиньPost вітає Василя Івановича з ювілеєм і зичить міцного здоров'я!
Оприлюднили програму візиту на Волинь предстоятеля ПЦУ митрополита Епіфанія
На Волинь із архіпастирським візитом прибуде митрополит Епіфаній, предстоятель ПЦУ відвідає Володимирщину.
Не забувайте повідомляти нам про добрі новини у ваших селах, містах, громадах на нашу електронну скриньку [email protected] або за телефоном 050-505-20-30.
А ми чекаємо, поки напишемо головну добру новину ‒ нашу перемогу! Нині ж дякуємо кожному і кожній, хто її наближає!
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