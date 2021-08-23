Брав участь у звільненні Польщі: сьогодні, 1 травня, лучанин святкує 100-річний ювілей

Василь Іванович Москаленко.



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Василь Іванович народився в селянській родині. Після закінчення восьмирічної школи вступив до Орловського бронетанкового училища. Брав участь в бойових діях в період Другої світової війни у складі 61 танкової бригади та у звільненні території Польщі, Чехословаччини. Перемогу зустрів у Празі. Нагороджений орденами й медалями. Наприкінці 1960-х років переведений на посаду командира військової частини РТБ міста Луцька. Демобілізувався у 1972 році у званні полковника.



У департаменті додають, що з нагоди дня народження, у рамках Програми соціального захисту населення Луцької міської територіальної громади на 2023-2025 роки, ювіляру виплачена одноразова грошова допомога.



Редакція Інформаційного агентства ВолиньPost вітає Василя Івановича з ювілеєм і зичить міцного здоров'я!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 1 травня 2023 року відзначає 100-річчя від дня народження мешканець ЛуцькаПро це пишуть на сторінці Департаменту соціальної політики Луцької міської ради.Василь Іванович народився в селянській родині. Після закінчення восьмирічної школи вступив до Орловського бронетанкового училища. Брав участь в бойових діях в період Другої світової війни у складі 61 танкової бригади та у звільненні території Польщі, Чехословаччини. Перемогу зустрів у Празі. Нагороджений орденами й медалями. Наприкінці 1960-х років переведений на посаду командира військової частини РТБ міста Луцька. Демобілізувався у 1972 році у званні полковника.У департаменті додають, що з нагоди дня народження, у рамках Програми соціального захисту населення Луцької міської територіальної громади на 2023-2025 роки, ювіляру виплачена одноразова грошова допомога.

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