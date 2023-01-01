Російські пропагандисти шоковані, що під час ракетних атак в Україні не зникає світло





У жодному з регіонів України не повідомлялося про аварійне вимкнення електроенергії під час ракетного удару в ніч проти 1 травня. З певним розчаруванням зауважив цю обставину прокремлівський Telegram-канал Readovka, - пише



«Нестандартна ситуація для масованих ударів відплати по Україні», – кажуть росіяни, здивовані тим, що в жодному з міст не пропадало світло, хоча ворог бив відразу по кількох областях – Дніпропетровській, Харківській, Сумській.







Згадують масований ракетний обстріл 9 березня 2023 року, чиї наслідки давалися взнаки українським електромережам довше, ніж протягом місяця. Зрозумілого бодай припущення, чому цього разу обійшлося без блекаутів, прокремлівські пропагандисти так і не навели.



Зауважимо, попри постійні ворожі обстріли, енергетична інфраструктура України продовжує працювати без перебоїв.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Попри ворожі обстріли, енергетична інфраструктура України працює без перебоїв.У жодному з регіонів України не повідомлялося про аварійне вимкнення електроенергії під час ракетного удару в ніч проти 1 травня. З певним розчаруванням зауважив цю обставину прокремлівський Telegram-канал Readovka, - пише Главком. «Нестандартна ситуація для масованих ударів відплати по Україні», – кажуть росіяни, здивовані тим, що в жодному з міст не пропадало світло, хоча ворог бив відразу по кількох областях – Дніпропетровській, Харківській, Сумській.Згадують масований ракетний обстріл 9 березня 2023 року, чиї наслідки давалися взнаки українським електромережам довше, ніж протягом місяця. Зрозумілого бодай припущення, чому цього разу обійшлося без блекаутів, прокремлівські пропагандисти так і не навели.Зауважимо, попри постійні ворожі обстріли, енергетична інфраструктура України продовжує працювати без перебоїв.

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