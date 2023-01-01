Російські пропагандисти шоковані, що під час ракетних атак в Україні не зникає світло
Сьогодні, 18:00
Попри ворожі обстріли, енергетична інфраструктура України працює без перебоїв.
У жодному з регіонів України не повідомлялося про аварійне вимкнення електроенергії під час ракетного удару в ніч проти 1 травня. З певним розчаруванням зауважив цю обставину прокремлівський Telegram-канал Readovka, - пише Главком.
«Нестандартна ситуація для масованих ударів відплати по Україні», – кажуть росіяни, здивовані тим, що в жодному з міст не пропадало світло, хоча ворог бив відразу по кількох областях – Дніпропетровській, Харківській, Сумській.
Згадують масований ракетний обстріл 9 березня 2023 року, чиї наслідки давалися взнаки українським електромережам довше, ніж протягом місяця. Зрозумілого бодай припущення, чому цього разу обійшлося без блекаутів, прокремлівські пропагандисти так і не навели.
Зауважимо, попри постійні ворожі обстріли, енергетична інфраструктура України продовжує працювати без перебоїв.
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У жодному з регіонів України не повідомлялося про аварійне вимкнення електроенергії під час ракетного удару в ніч проти 1 травня. З певним розчаруванням зауважив цю обставину прокремлівський Telegram-канал Readovka, - пише Главком.
«Нестандартна ситуація для масованих ударів відплати по Україні», – кажуть росіяни, здивовані тим, що в жодному з міст не пропадало світло, хоча ворог бив відразу по кількох областях – Дніпропетровській, Харківській, Сумській.
Згадують масований ракетний обстріл 9 березня 2023 року, чиї наслідки давалися взнаки українським електромережам довше, ніж протягом місяця. Зрозумілого бодай припущення, чому цього разу обійшлося без блекаутів, прокремлівські пропагандисти так і не навели.
Зауважимо, попри постійні ворожі обстріли, енергетична інфраструктура України продовжує працювати без перебоїв.
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