Росія вдарила по освітньому закладі на Чернігівщині: загинула дитина
Сьогодні, 18:15
Росіяни влучили в освітній заклад у Чернігівській області, загинула дитина.
Про це повідомив керівник ОВА В'ячеслав Чаус.
"Ворог продовжує бити по цивільній інфраструктурі. Близько 15:37 зафіксоване влучання в освітній заклад (не працює) Новгород-Сіверського району. Є дані про загибель дитини, яка перебувала неподалік. Інформація про потерпілих уточнюється. Росія - терорист. Терористів треба знищувати", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що російські військові нанесли авіаудари по Гуляйполю Запорізької області.
Фото ілюстративне.
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Про це повідомив керівник ОВА В'ячеслав Чаус.
"Ворог продовжує бити по цивільній інфраструктурі. Близько 15:37 зафіксоване влучання в освітній заклад (не працює) Новгород-Сіверського району. Є дані про загибель дитини, яка перебувала неподалік. Інформація про потерпілих уточнюється. Росія - терорист. Терористів треба знищувати", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що російські військові нанесли авіаудари по Гуляйполю Запорізької області.
Фото ілюстративне.
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