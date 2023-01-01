Росія вдарила по освітньому закладі на Чернігівщині: загинула дитина

Росія вдарила по освітньому закладі на Чернігівщині: загинула дитина
Росіяни влучили в освітній заклад у Чернігівській області, загинула дитина.

Про це повідомив керівник ОВА В'ячеслав Чаус.

"Ворог продовжує бити по цивільній інфраструктурі. Близько 15:37 зафіксоване влучання в освітній заклад (не працює) Новгород-Сіверського району. Є дані про загибель дитини, яка перебувала неподалік. Інформація про потерпілих уточнюється. Росія - терорист. Терористів треба знищувати", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що російські військові нанесли авіаудари по Гуляйполю Запорізької області.

Фото ілюстративне.

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Теги: Росія, Україна, війна
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