Росія вдарила по освітньому закладі на Чернігівщині: загинула дитина





Про це В'ячеслав Чаус.



"Ворог продовжує бити по цивільній інфраструктурі. Близько 15:37 зафіксоване влучання в освітній заклад (не працює) Новгород-Сіверського району. Є дані про загибель дитини, яка перебувала неподалік. Інформація про потерпілих уточнюється. Росія - терорист. Терористів треба знищувати", - йдеться в повідомленні.



Нагадаємо, що



Фото ілюстративне.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Росіяни влучили в освітній заклад у Чернігівській області, загинула дитина.Про це повідомив керівник ОВА"Ворог продовжує бити по цивільній інфраструктурі. Близько 15:37 зафіксоване влучання в освітній заклад (не працює) Новгород-Сіверського району. Є дані про загибель дитини, яка перебувала неподалік. Інформація про потерпілих уточнюється. Росія - терорист. Терористів треба знищувати", - йдеться в повідомленні.Нагадаємо, що російські військові нанесли авіаудари по Гуляйполю Запорізької області. Фото ілюстративне.

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