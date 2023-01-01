Російські військові нанесли авіаудари по Гуляйполю Запорізької області

Російські військові нанесли авіаудари по Гуляйполю Запорізької області
Сьогодні близько 11:30 російські військові нанесли авіаудари по місту Гуляйполе Запорізької області.

Про це повідомляють у Офісі генерального прокурора.

За даними слідства, 1 травня 2023 року близько 11:30 російські військові нанесли авіаційні удари по місту Гуляйполе Пологівського району. Три людини отримали поранення.

Частково зруйновано приватні житлові будинки та господарські споруди. Від вибухової хвилі повилітали вікна та вибито шибки, пошкоджено автівку.

Матеріали кримінального провадження надалі будуть передані за підслідністю до Управління СБУ в Запорізькій області.

Нагадаємо, що цієї ночі, 1 травня, сили ППО збили 15 із 18 випущених росіянами ракет.
Російські військові нанесли авіаудари по Гуляйполю Запорізької області

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Теги: Росія, Україна, війна, Гуляйполе
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