Російські військові нанесли авіаудари по Гуляйполю Запорізької області





Про це



За даними слідства, 1 травня 2023 року близько 11:30 російські військові нанесли авіаційні удари по місту Гуляйполе Пологівського району. Три людини отримали поранення.



Частково зруйновано приватні житлові будинки та господарські споруди. Від вибухової хвилі повилітали вікна та вибито шибки, пошкоджено автівку.



Матеріали кримінального провадження надалі будуть передані за підслідністю до Управління СБУ в Запорізькій області.



Нагадаємо, що цієї ночі, 1 травня,



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