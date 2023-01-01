Завтра на Волині прощатимуться із Героями Сергієм Жуком та Володимиром Семенюком

Завтра на Волині прощатимуться із Героями Сергієм Жуком та Володимиром Семенюком
Сьогодні, 1 травня, у рідний Ковель назавжди повертаються загиблі Герої Сергій Жук та Володимир Семенюк.

Про це повідомив Ковельський міський голова Ігор Чайка.

"Сьогодні, 1 травня, о 17:00 у Ковелі зустрічатимемо загиблих Героїв Сергія Жука та Володимира Семенюка живим коридором по вулиці Незалежності до Свято-Благовіщенського собору, що на вулиці Соборній,6. Завтра, 2 травня, відбудеться чин похорону за обома загиблими:

12:00 - відспівування у Свято-Благовіщенському соборі;

13:00-13:15 - хресна хода по вулиці Незалежності до центру міста;

13:15 - громадянська панахида на Площі Героїв Майдану", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що по завершенню громадянської панахиди, орієнтовно о 14:15 відбудеться прощання з Героями біля домівок, де вони проживали.

Літія за Сергієм ЖУКОМ - біля під’їзду будинку, що на провулку Шевченка, 1.

Коротке прощання із Володимиром СЕМЕНЮКОМ - біля під’їзду, що на Володимирській, 87.

Поховають військових на Алеї Героїв міського кладовища.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблих Героїв. Вічна пам'ять!

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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