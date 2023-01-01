Завтра на Волині прощатимуться із Героями Сергієм Жуком та Володимиром Семенюком

Сергій Жук та Володимир Семенюк.



Про це Ігор Чайка.



"Сьогодні, 1 травня, о 17:00 у Ковелі зустрічатимемо загиблих Героїв Сергія Жука та Володимира Семенюка живим коридором по вулиці Незалежності до Свято-Благовіщенського собору, що на вулиці Соборній,6. Завтра, 2 травня, відбудеться чин похорону за обома загиблими:



12:00 - відспівування у Свято-Благовіщенському соборі;



13:00-13:15 - хресна хода по вулиці Незалежності до центру міста;



13:15 - громадянська панахида на Площі Героїв Майдану", - йдеться в повідомленні.



Зазначається, що по завершенню громадянської панахиди, орієнтовно о 14:15 відбудеться прощання з Героями біля домівок, де вони проживали.



Літія за Сергієм ЖУКОМ - біля під’їзду будинку, що на провулку Шевченка, 1.



Коротке прощання із Володимиром СЕМЕНЮКОМ - біля під’їзду, що на Володимирській, 87.



Поховають військових на Алеї Героїв міського кладовища.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблих Героїв. Вічна пам'ять!



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні, 1 травня, у рідний Ковель назавжди повертаються загиблі ГероїтаПро це повідомив Ковельський міський голова"Сьогодні, 1 травня, о 17:00 у Ковелі зустрічатимемо загиблих Героїв Сергія Жука та Володимира Семенюка живим коридором по вулиці Незалежності до Свято-Благовіщенського собору, що на вулиці Соборній,6. Завтра, 2 травня, відбудеться чин похорону за обома загиблими:12:00 - відспівування у Свято-Благовіщенському соборі;13:00-13:15 - хресна хода по вулиці Незалежності до центру міста;13:15 - громадянська панахида на Площі Героїв Майдану", - йдеться в повідомленні.Зазначається, що по завершенню громадянської панахиди, орієнтовно о 14:15 відбудеться прощання з Героями біля домівок, де вони проживали.Літія за Сергієм ЖУКОМ - біля під’їзду будинку, що на провулку Шевченка, 1.Коротке прощання із Володимиром СЕМЕНЮКОМ - біля під’їзду, що на Володимирській, 87.Поховають військових на Алеї Героїв міського кладовища.

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