Яку зарплату отримують Локачинський селищний голова та його заступники

Яку зарплату отримують Локачинський селищний голова та його заступники
У 2022 році на заробітні виплати керівництву Локачинської селищної ради витратили майже 1 мільйон 300 тисяч гривень. Якщо ж вирахувати податки, то сума стає «легшою» близько на 300 тисяч. 40% цієї суми складає зарплата селищного голови Богдана Іуса.

Відповідну інформацію журналісти сайту новин Луцька та Волині «Конкурент» отримали у відповідь на запит до Локачинської селищної ради.

Голова селища Богдан Іус за минулий рік отримав майже 520 тисяч гривень заробітної плати. Проте «на руки» він отримав на 100 тисяч менше, адже з його річної винагороди стягуються податки до бюджету. Найплідніший для нього був грудень, за який він отримав майже 72 тисячі гривень. Середньорічна його ж зарплата – 35 тисяч.

Яку зарплату отримують Локачинський селищний голова та його заступники


Виплати заступнику селищного голови Тарасу Хом'яку за 2022 рік сягнули майже 365 тисяч гривень. Без урахування податків – майже 294 тисячі. В середньому за минулий рік він щомісячно отримував майже 25 тисяч гривень.

Яку зарплату отримують Локачинський селищний голова та його заступники


Ще одному заступнику очільника селища Миколі Багнюку минулого року нарахували трохи більше, ніж його колезі – майже 382 тисячі. Якщо ж вирахувати сплачені податки, то чиновник реально отримав близько 310 тисяч. Таким чином середня його виплата у місяць складала майже 26 тисяч гривень. Як і в колег, у пана Багнюка найпліднішим був грудень. Тоді йому нарахували понад 60 тисяч гривень.

Яку зарплату отримують Локачинський селищний голова та його заступники






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Теги: зарплата, Волинь
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