У Луцьку футболіст зробив коханій пропозицію під час матчу. ВІДЕО

У Луцьку футболіст зробив коханій пропозицію під час матчу. ВІДЕО
У Луцьку футболіст Дмитро Кравчук освідчився коханій під час матчу.

Відповідне відео оприлюднили на сторінці Асоціації дворового футболу 5х5 в інстаграм.

Напередодні матчу регіонального чемпіонату Четвертня – Альянс гравець першої команди Дмитро освідчився своїй майбутній дружині Софії. Дівчину раптом попросили підійти в центр поля, де на неї чекала романтична несподіванка.

Зрештою, Дмитро Кравчук почув від коханої омріяне «Так!».


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