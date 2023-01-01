У Луцьку футболіст зробив коханій пропозицію під час матчу. ВІДЕО
Сьогодні, 17:30
У Луцьку футболіст Дмитро Кравчук освідчився коханій під час матчу.
Відповідне відео оприлюднили на сторінці Асоціації дворового футболу 5х5 в інстаграм.
Напередодні матчу регіонального чемпіонату Четвертня – Альянс гравець першої команди Дмитро освідчився своїй майбутній дружині Софії. Дівчину раптом попросили підійти в центр поля, де на неї чекала романтична несподіванка.
Зрештою, Дмитро Кравчук почув від коханої омріяне «Так!».
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Відповідне відео оприлюднили на сторінці Асоціації дворового футболу 5х5 в інстаграм.
Напередодні матчу регіонального чемпіонату Четвертня – Альянс гравець першої команди Дмитро освідчився своїй майбутній дружині Софії. Дівчину раптом попросили підійти в центр поля, де на неї чекала романтична несподіванка.
Зрештою, Дмитро Кравчук почув від коханої омріяне «Так!».
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