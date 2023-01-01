У Луцьку футболіст зробив коханій пропозицію під час матчу. ВІДЕО

Дмитро Кравчук освідчився коханій під час матчу.



Відповідне відео



Напередодні матчу регіонального чемпіонату Четвертня – Альянс гравець першої команди Дмитро освідчився своїй майбутній дружині Софії. Дівчину раптом попросили підійти в центр поля, де на неї чекала романтична несподіванка.



Зрештою, Дмитро Кравчук почув від коханої омріяне «Так!».



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ADF 5х5 (@adf_volyn)

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку футболістосвідчився коханій під час матчу.Відповідне відео оприлюднили на сторінці Асоціації дворового футболу 5х5 в інстаграм.Напередодні матчу регіонального чемпіонату Четвертня – Альянс гравець першої команди Дмитро освідчився своїй майбутній дружині. Дівчину раптом попросили підійти в центр поля, де на неї чекала романтична несподіванка.Зрештою, Дмитро Кравчук почув від коханої омріяне «Так!».

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію