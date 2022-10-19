Відсьогодні українським водіям дозволили не вмикати удень ближнє світло за містом





Про це повідомляє патрульна поліція Волині у фейсбуці.



Однак відсьогодні і по 1 жовтня не ввімкнене ближнє світло або ходові вогні у світлий час доби не є порушенням, тому, починаючи з 1 травня вмикати денні ходові вогні за містом більше немає потреби.



Нагадаємо, від 28 квітня

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! З 1 травня водії не отримуватимуть штрафи за вимкнені фари ближнього світла за містом.Про це повідомляє патрульна поліція Волині у фейсбуці.Однак відсьогодні і по 1 жовтня не ввімкнене ближнє світло або ходові вогні у світлий час доби не є порушенням, тому, починаючи з 1 травня вмикати денні ходові вогні за містом більше немає потреби.Нагадаємо, від 28 квітня на автомобільних дорогах України запрацювали 39 комплексів автоматичної фіксації перевищення швидкості. Зокрема, на Волині їх налічується два.

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