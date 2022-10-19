Відсьогодні українським водіям дозволили не вмикати удень ближнє світло за містом

Відсьогодні українським водіям дозволили не вмикати удень ближнє світло за містом
З 1 травня водії не отримуватимуть штрафи за вимкнені фари ближнього світла за містом.

Про це повідомляє патрульна поліція Волині у фейсбуці.

Однак відсьогодні і по 1 жовтня не ввімкнене ближнє світло або ходові вогні у світлий час доби не є порушенням, тому, починаючи з 1 травня вмикати денні ходові вогні за містом більше немає потреби.

Нагадаємо, від 28 квітня на автомобільних дорогах України запрацювали 39 комплексів автоматичної фіксації перевищення швидкості. Зокрема, на Волині їх налічується два.

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Теги: ПДР
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