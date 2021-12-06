На Волині від завтра відновлюють роботу камери автофіксації порушень ПДР: де саме





Про це повідомив заступник начальника департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький.



"З 28 квітня на автомобільних дорогах міст Житомира, Івано-Франківська, Києва, Кременчука, Львова, Мукачева, Полтави, Чернівців, Черкас, Вінницької, Волинської, Івано-Франківської, Київської, Кіровоградської, Львівської та Рівненської областей відновлять роботу 35 комплексів автоматичної фіксації правопорушень (які працювали до повномасштабного вторгнення рашистів), а у місті Дніпрі та Кременчуці запрацює 4 нових прилади контролю. Загалом розпочнуть роботу 39 комплексів автоматичної фіксації правопорушень", - йдеться в повідомленні.



Зазначається, що всі ці комплекси будуть працювати на фіксацію найрозповсюдженішої причини ДТП — перевищення дозволеної швидкості руху.



Розташування комплексів на Волині:



на 129 км+788 автодороги М-19 напрямок спрямування приладу м. Ковель (обмеження швидкості 50 км/год),



на 82 км+575 автодороги Н-22 напрямок спрямування приладу м. Луцьк (обмеження швидкості 50 км/год).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Завтра, 28 квітня, на автомобільних дорогах України запрацюють 39 комплексів автоматичної фіксації перевищення швидкості. Зокрема, на Волині їх налічується два.Про це повідомив заступник начальника департаменту патрульної поліції України"З 28 квітня на автомобільних дорогах міст Житомира, Івано-Франківська, Києва, Кременчука, Львова, Мукачева, Полтави, Чернівців, Черкас, Вінницької, Волинської, Івано-Франківської, Київської, Кіровоградської, Львівської та Рівненської областей відновлять роботу 35 комплексів автоматичної фіксації правопорушень (які працювали до повномасштабного вторгнення рашистів), а у місті Дніпрі та Кременчуці запрацює 4 нових прилади контролю. Загалом розпочнуть роботу 39 комплексів автоматичної фіксації правопорушень", - йдеться в повідомленні.Зазначається, що всі ці комплекси будуть працювати на фіксацію найрозповсюдженішої причини ДТП — перевищення дозволеної швидкості руху.на 129 км+788 автодороги М-19 напрямок спрямування приладу м. Ковель (обмеження швидкості 50 км/год),на 82 км+575 автодороги Н-22 напрямок спрямування приладу м. Луцьк (обмеження швидкості 50 км/год).

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