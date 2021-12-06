На Волині від завтра відновлюють роботу камери автофіксації порушень ПДР: де саме

На Волині від завтра відновлюють роботу камери автофіксації порушень ПДР: де саме
Завтра, 28 квітня, на автомобільних дорогах України запрацюють 39 комплексів автоматичної фіксації перевищення швидкості. Зокрема, на Волині їх налічується два.

Про це повідомив заступник начальника департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький.

"З 28 квітня на автомобільних дорогах міст Житомира, Івано-Франківська, Києва, Кременчука, Львова, Мукачева, Полтави, Чернівців, Черкас, Вінницької, Волинської, Івано-Франківської, Київської, Кіровоградської, Львівської та Рівненської областей відновлять роботу 35 комплексів автоматичної фіксації правопорушень (які працювали до повномасштабного вторгнення рашистів), а у місті Дніпрі та Кременчуці запрацює 4 нових прилади контролю. Загалом розпочнуть роботу 39 комплексів автоматичної фіксації правопорушень", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що всі ці комплекси будуть працювати на фіксацію найрозповсюдженішої причини ДТП — перевищення дозволеної швидкості руху.

Розташування комплексів на Волині:

на 129 км+788 автодороги М-19 напрямок спрямування приладу м. Ковель (обмеження швидкості 50 км/год),

на 82 км+575 автодороги Н-22 напрямок спрямування приладу м. Луцьк (обмеження швидкості 50 км/год).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, дороги, камери автофіксації, порушення, ПДР
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Напишіть Амінь». Як китайська секта вербує людей у фейсбуці, маніпулюючи емоційними дописами про війну
Які неправдиві кремлівські наративи транслює білоруська пропаганда
Гостинний двір Прайзлерів у Старому місті: Луцькрада таки має намір передати пам’ятку у користування приватного інвестора
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Загиблому на війні волинянину Сергію Шинкаруку просять надати звання Героя України
Сьогодні, 10:37
У Луцьку у ДТП травмувалися двоє пішоходів. ФОТО
Сьогодні, 10:23
На Волині від завтра відновлюють роботу камери автофіксації порушень ПДР: де саме
Сьогодні, 10:18
У Луцькому районі чули вибух: у чому причина
Сьогодні, 09:54
Захисники за добу знищили понад 500 окупантів і 21 ворожий БПЛА
Сьогодні, 09:45
Схожі новини
На Волині функціонують дев'ять камер автофіксації порушень ПДР. АДРЕСИ На Волині функціонують дев'ять камер автофіксації порушень ПДР. АДРЕСИ
10 січень, 13:45
Хотів підкупити патрульних: на Волині затримали п`яного мотоцикліста Хотів підкупити патрульних: на Волині затримали п`яного мотоцикліста
06 грудень, 2021, 11:00
На Волині поліцейські знайшли порушення та недоліки в утриманні доріг На Волині поліцейські знайшли порушення та недоліки в утриманні доріг
02 листопад, 2019, 07:13
У волинську колонію намагалися перекинути пакет з мобільними телефонами У волинську колонію намагалися перекинути пакет з мобільними телефонами
18 квітень, 05:28
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Загиблому на війні волинянину Сергію Шинкаруку просять надати звання Героя України
Сьогодні, 10:37
 0
У Луцьку у ДТП травмувалися двоє пішоходів. ФОТО
Сьогодні, 10:23
 0
На Волині від завтра відновлюють роботу камери автофіксації порушень ПДР: де саме
Сьогодні, 10:18
 0
У Луцькому районі чули вибух: у чому причина
Сьогодні, 09:54
 0
Захисники за добу знищили понад 500 окупантів і 21 ворожий БПЛА
Сьогодні, 09:45
 0
Медіа
відео
1/8