Захисники за добу знищили понад 500 окупантів і 21 ворожий БПЛА

Захисники за добу знищили понад 500 окупантів і 21 ворожий БПЛА
Росія у війні проти України вже втратила близько 188 920 військових.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 27.04.23 орієнтовно склали:

особового складу – близько 188 920 (+510) осіб ліквідовано,

танків – 3 694 (+2) од,

бойових броньованих машин – 7 178 (+16) од,

артилерійських систем – 2 887 (+10) од,

РСЗВ – 542 (+3) од,

засобів ППО – 293 (+1) од,

літаків – 308 (+0) од,

гелікоптерів – 294 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2 461 (+21) од,

крилаті ракети – 911 (+0),

кораблів/катерів – 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 5 805 (+13) од,

спеціальної техніки – 352 (+0) од.

Дані уточнюються.

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Теги: Росія, Україна, війна, втрати ворога
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