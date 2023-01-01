Захисники за добу знищили понад 500 окупантів і 21 ворожий БПЛА





Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.



Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 27.04.23 орієнтовно склали:



особового складу – близько 188 920 (+510) осіб ліквідовано,



танків – 3 694 (+2) од,



бойових броньованих машин – 7 178 (+16) од,



артилерійських систем – 2 887 (+10) од,



РСЗВ – 542 (+3) од,



засобів ППО – 293 (+1) од,



літаків – 308 (+0) од,



гелікоптерів – 294 (+0) од,



БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2 461 (+21) од,



крилаті ракети – 911 (+0),



кораблів/катерів – 18 (+0) од,



автомобільної техніки та автоцистерн – 5 805 (+13) од,



спеціальної техніки – 352 (+0) од.



Дані уточнюються.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Росія у війні проти України вже втратила близько 188 920 військових.Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.особового складу – близько 188 920 (+510) осіб ліквідовано,танків – 3 694 (+2) од,бойових броньованих машин – 7 178 (+16) од,артилерійських систем – 2 887 (+10) од,РСЗВ – 542 (+3) од,засобів ППО – 293 (+1) од,літаків – 308 (+0) од,гелікоптерів – 294 (+0) од,БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2 461 (+21) од,крилаті ракети – 911 (+0),кораблів/катерів – 18 (+0) од,автомобільної техніки та автоцистерн – 5 805 (+13) од,спеціальної техніки – 352 (+0) од.Дані уточнюються.

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