Захисники за добу знищили понад 500 окупантів і 21 ворожий БПЛА
Сьогодні, 09:45
Росія у війні проти України вже втратила близько 188 920 військових.
Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 27.04.23 орієнтовно склали:
особового складу – близько 188 920 (+510) осіб ліквідовано,
танків – 3 694 (+2) од,
бойових броньованих машин – 7 178 (+16) од,
артилерійських систем – 2 887 (+10) од,
РСЗВ – 542 (+3) од,
засобів ППО – 293 (+1) од,
літаків – 308 (+0) од,
гелікоптерів – 294 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2 461 (+21) од,
крилаті ракети – 911 (+0),
кораблів/катерів – 18 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 5 805 (+13) од,
спеціальної техніки – 352 (+0) од.
Дані уточнюються.
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Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 27.04.23 орієнтовно склали:
особового складу – близько 188 920 (+510) осіб ліквідовано,
танків – 3 694 (+2) од,
бойових броньованих машин – 7 178 (+16) од,
артилерійських систем – 2 887 (+10) од,
РСЗВ – 542 (+3) од,
засобів ППО – 293 (+1) од,
літаків – 308 (+0) од,
гелікоптерів – 294 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2 461 (+21) од,
крилаті ракети – 911 (+0),
кораблів/катерів – 18 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 5 805 (+13) од,
спеціальної техніки – 352 (+0) од.
Дані уточнюються.
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